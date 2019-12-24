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ملامح أجواء الثلاثاء بين الأمطار والغبار .. 10 تنبيهات والمناطق 9

تنبيهات "الأرصاد" تتشابه وتتغاير من عسير إلى "الشمالية" مروراً بحائل

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها، صباح اليوم، كاشفةً عبرها عن ملامح أجواء الثلاثاء في 9 مناطق وعبر 10 تنبيهات مختلفة.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث وميسان.

كما صدر لمكة المكرّمة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالخرمة والمويه وتربة.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالحناكية والعلا والمدينة المنوّرة والمهد.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى السابعة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والبرك والنماص وبارق والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثانية ظهر اليوم، بأبوعريش وبيش وجازان وصبيا وفرسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بتبوك وتيماء وحقل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالقريات وسكاكا.

حالة الطقس أمطار أتربة مثارة الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملامح أجواء الثلاثاء بين الأمطار والغبار .. 10 تنبيهات والمناطق 9
سبق

واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها، صباح اليوم، كاشفةً عبرها عن ملامح أجواء الثلاثاء في 9 مناطق وعبر 10 تنبيهات مختلفة.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث وميسان.

كما صدر لمكة المكرّمة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالخرمة والمويه وتربة.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالحناكية والعلا والمدينة المنوّرة والمهد.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى السابعة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والبرك والنماص وبارق والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثانية ظهر اليوم، بأبوعريش وبيش وجازان وصبيا وفرسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بتبوك وتيماء وحقل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالقريات وسكاكا.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:56 AM

ملامح أجواء الثلاثاء بين الأمطار والغبار .. 10 تنبيهات والمناطق 9

تنبيهات "الأرصاد" تتشابه وتتغاير من عسير إلى "الشمالية" مروراً بحائل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للأرصاد، تنبيهاتها، صباح اليوم، كاشفةً عبرها عن ملامح أجواء الثلاثاء في 9 مناطق وعبر 10 تنبيهات مختلفة.

مكة المكرّمة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية من 4 عصراً حتى الحادية عشرة مساء اليوم، بأضم والطائف والعاصمة المقدّسة والقنفذة والكامل والليث وميسان.

كما صدر لمكة المكرّمة أيضاً تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالخرمة والمويه وتربة.

المدينة المنوّرة

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الرابعة عصراً، بالحناكية والعلا والمدينة المنوّرة والمهد.

عسير

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى السابعة مساء اليوم، بأبها وأحد رفيدة والبرك والنماص وبارق والخميس ورجال ألمع وسراة عبيدة ومحايل.

الباحة

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثامنة مساء اليوم، بالباحة والحجرة والمخواة والمندق وبلجرشي وقلوة.

جازان

تنبيه وإنذار جديد لحالة سحب رعدية ممطرة مع رياح نشطة حتى الثانية ظهر اليوم، بأبوعريش وبيش وجازان وصبيا وفرسان.

تبوك

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بتبوك وتيماء وحقل.

حائل

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق.

الحدود الشمالية

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بطريف وعرعر.

الجوف

تنبيه وإنذار جديد لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية حتى الخامسة عصراً بالقريات وسكاكا.

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