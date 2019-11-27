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أمير الرياض ونائبه يستقبلان أمين المنطقة الجديد

استقبلا المهندس طارق الفارس

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وأمين المنطقة السابق المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.

وهنأهما الأمير فيصل بن بندر على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

من جانبه أعرب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن شكره وتقديره لأمير الرياض، على دعمه واهتمامه بكل ما يهم شؤون المنطقة، مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق تطلعات القيادة في خدمة الوطن.

فيما عبر المهندس "الفارس" عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترته الإدارية السابقة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأمانة بالمنطقة.

كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والمهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وهنأهما على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

أمير الرياض أمين منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض ونائبه يستقبلان أمين المنطقة الجديد
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وأمين المنطقة السابق المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.

وهنأهما الأمير فيصل بن بندر على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

من جانبه أعرب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن شكره وتقديره لأمير الرياض، على دعمه واهتمامه بكل ما يهم شؤون المنطقة، مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق تطلعات القيادة في خدمة الوطن.

فيما عبر المهندس "الفارس" عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترته الإدارية السابقة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأمانة بالمنطقة.

كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والمهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وهنأهما على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
06:18 PM
اخر تعديل
27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
08:06 PM

أمير الرياض ونائبه يستقبلان أمين المنطقة الجديد

استقبلا المهندس طارق الفارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، الأربعاء؛ أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، وأمين المنطقة السابق المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس.

وهنأهما الأمير فيصل بن بندر على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

من جانبه أعرب الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، عن شكره وتقديره لأمير الرياض، على دعمه واهتمامه بكل ما يهم شؤون المنطقة، مؤكدًا حرص الجميع على تحقيق تطلعات القيادة في خدمة الوطن.

فيما عبر المهندس "الفارس" عن شكره وامتنانه لأمير منطقة الرياض، على الدعم والمتابعة والتوجيه خلال فترته الإدارية السابقة، مؤكدًا التعاون والتنسيق المثمر بين الإمارة والأمانة بالمنطقة.

كما استقبل نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف، والمهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، وهنأهما على ما حظيا به من ثقة ملكية وخدمة جلية للوطن وأبنائه، متمنيًا لهما التوفيق والنجاح في مسيرتهما العلمية والعملية.

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