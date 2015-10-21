الأمم المتحدة تدين قتل النظام السوري 4 أطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة

"يونيسف" لفتت إلى أن المدنيين لا يزالون يدفعون الثمن

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، قتل النظام السوري أربعة أطفال بينما كانوا في طريقهم للمدرسة، اليوم الأربعاء، في هجوم على منطقة إدلب شمال البلاد.

وقالت "يونيسف"، في بيان نقلته "رويترز": "إن أحداث العنف اليوم هي تذكرة أخرى بأن الحرب في سوريا لم تُطوَ صفحتها بعدُ، والمدنيون، ومن بينهم الأطفال، لا يزالون يدفعون الثمن الأكبر في الصراع الوحشي المستمر منذ عقد".