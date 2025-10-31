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الأردن تسجل 1723 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 862541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 830451 حالة شفاء بعد تسجيل 1715 حالة إضافية، فيما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11038 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و235 إصابة جديدة بكورونا و372 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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الأردن تسجل 1723 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة بفلسطين
سبق

سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 862541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 830451 حالة شفاء بعد تسجيل 1715 حالة إضافية، فيما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11038 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و235 إصابة جديدة بكورونا و372 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:12 PM

الأردن تسجل 1723 إصابة جديدة بكورونا و235 حالة بفلسطين

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية، 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 862541 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية في بيان، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 830451 حالة شفاء بعد تسجيل 1715 حالة إضافية، فيما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11038 حالة.

فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية خمس وفيات و235 إصابة جديدة بكورونا و372 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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142 مليون ..

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