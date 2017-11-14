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مصادر إعلامية: سماع دويّ انفجار غرب مدينة غزة

استهدفت أرضًا زراعية في الشيخ عجلين

قالت مصادر إعلامية: إن دوي انفجار سُمع غرب مدينة غزة، وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية في الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة؛ طبقًا لـموقع "آر تي" الروسي بالعربية.


وكان اتفاق هشّ للتهدئة قد دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، في قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين تلّ أبيب و"حركة الجهاد الإسلامي" وفصائل فلسطينية أخرى، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 100 آخرين.

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مصادر إعلامية: سماع دويّ انفجار غرب مدينة غزة
سبق

قالت مصادر إعلامية: إن دوي انفجار سُمع غرب مدينة غزة، وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية في الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة؛ طبقًا لـموقع "آر تي" الروسي بالعربية.


وكان اتفاق هشّ للتهدئة قد دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، في قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين تلّ أبيب و"حركة الجهاد الإسلامي" وفصائل فلسطينية أخرى، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 100 آخرين.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
06:09 PM

مصادر إعلامية: سماع دويّ انفجار غرب مدينة غزة

استهدفت أرضًا زراعية في الشيخ عجلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت مصادر إعلامية: إن دوي انفجار سُمع غرب مدينة غزة، وأضافت أن القوات الإسرائيلية استهدفت أرضًا زراعية في الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة؛ طبقًا لـموقع "آر تي" الروسي بالعربية.


وكان اتفاق هشّ للتهدئة قد دخل حيز التنفيذ صباح الخميس، في قطاع غزة، بعد يومين من المواجهات بين تلّ أبيب و"حركة الجهاد الإسلامي" وفصائل فلسطينية أخرى، أسفرت عن مقتل 34 فلسطينيًّا وجرح أكثر من 100 آخرين.

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