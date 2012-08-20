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تحليل أكثر من 7380 عينة من ماء زمزم.. للتأكد من سلامتها

طاقم فني متخصص یقوم بأخذ عينات عشوائية بشكل يومي

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، بتحليل "615" عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء "زمزم" المبارك للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: مختبر "زمزم" يمثل رأس الرمح في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل المستحدثة بعد الجائحة وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى بلوغ عدد العينات المسحوبة لعام ١٤٤٢هـ أكثر من "7380" عينة، مأخوذة من نقاط التعبئة، ومشربيات، وخزانات خارجية، وحقائب أسطوانية، وعربيات، وعبوات ماء زمزم المبارك.

وأضاف "الزهراني": العينات تؤخذ من أي مصدر لماء زمزم المبارك داخل الحرم على النحو التالي: تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخْذ العينة بطريقة احترافية للحفاظ عليها من الملوثات الخارجية، ووضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر للحفاظ عليها.

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تحليل أكثر من 7380 عينة من ماء زمزم.. للتأكد من سلامتها
سبق

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، بتحليل "615" عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء "زمزم" المبارك للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: مختبر "زمزم" يمثل رأس الرمح في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل المستحدثة بعد الجائحة وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى بلوغ عدد العينات المسحوبة لعام ١٤٤٢هـ أكثر من "7380" عينة، مأخوذة من نقاط التعبئة، ومشربيات، وخزانات خارجية، وحقائب أسطوانية، وعربيات، وعبوات ماء زمزم المبارك.

وأضاف "الزهراني": العينات تؤخذ من أي مصدر لماء زمزم المبارك داخل الحرم على النحو التالي: تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخْذ العينة بطريقة احترافية للحفاظ عليها من الملوثات الخارجية، ووضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر للحفاظ عليها.

20 أغسطس 2021 - 12 محرّم 1443
04:09 PM

تحليل أكثر من 7380 عينة من ماء زمزم.. للتأكد من سلامتها

طاقم فني متخصص یقوم بأخذ عينات عشوائية بشكل يومي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، بتحليل "615" عينة عشوائية من مواقع مختلفة لماء "زمزم" المبارك للتأكد من سلامتها، وخلوها من أي ملوثات.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم عبدالرحمن الزهراني: مختبر "زمزم" يمثل رأس الرمح في الحفاظ على جودة وسلامة ماء زمزم، وهو قسم خاص مجھز بأعلى التقنيات والتجهيزات، وبطاقم فني مختص یقوم بأخذ عينات عشوائية وبشكل يومي من الأسطوانات والعربات الذكية، وكل الوسائل المستحدثة بعد الجائحة وما اقتضته من الإجراءات الاحترازية وإجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج للإدارة أولًا بأول، والقيام بالإجراءات الأخرى المماثلة من غسيل وتعقيم للخزانات والمشربيات والصنابير، وصولًا إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.

وأشار إلى بلوغ عدد العينات المسحوبة لعام ١٤٤٢هـ أكثر من "7380" عينة، مأخوذة من نقاط التعبئة، ومشربيات، وخزانات خارجية، وحقائب أسطوانية، وعربيات، وعبوات ماء زمزم المبارك.

وأضاف "الزهراني": العينات تؤخذ من أي مصدر لماء زمزم المبارك داخل الحرم على النحو التالي: تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخْذ العينة بطريقة احترافية للحفاظ عليها من الملوثات الخارجية، ووضع العينة في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها للمختبر للحفاظ عليها.

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