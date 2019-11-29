النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 21 مليون ريال جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ينطلق الأحد 1 ديسمبر حتى 16 من الشهر ذاته

أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص أكثر من 21 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، اللتين تقامان بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي ينطلق الأحد المقبل 1 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي في بيان له أن جوائز مسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط؛ إذ تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال.

أما بالنسبة لمسابقة الملواح فقد تم تخصيص 18.108.000 ريال، التي تقسم على فئتَي المُلاك والمحترفين بأشواط خاصة للسعوديين، وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين، ويبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال.

وتتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة المُلاك والمحترفين؛ إذ خُصص 2.357.500 ريال لـ230 فائزًا في 23 شوطًا تأهيليًّا للمُلاك، فيما خُصص مبلغ 2.010.000 ريال لـ120 فائزًا في 12 شوطًا تأهيليًّا للمحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين السعوديين للمنافسة على أشواط الكؤوس ضمن كأس الملك عبدالعزيز. وخُصص لأشواط المُلاك في الكأس 3.600.000 ريال لـ12 شوطًا للمُلاك، وتوزع على 36 فائزًا، وهم الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما خُصص لأشواط المحترفين في الكأس 6.600.000 ريال، توزع على 36 فائزًا، بواقع ثلاثة فائزين في كل شوط من الأشواط الـ12.

أما المشاركون الدوليون فقد خصص نادي الصقور السعودي 2.340.500 ريال لأشواط الملواح التأهيلية، منها 960.500 ريال لـ84 فائزًا في 12 شوطًا ضمن أشواط الملاك، و1.380.000 ريال لـ84 فائزًا آخر في 12 شوطًا من أشواط المحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين الدوليين على أشواط الكؤوس، بواقع ستة فائزين للمُلاك في شوطين، بجوائز قدرها 450 ألف ريال، وستة فائزين آخرين في شوطَي المحترفين بجوائز قدرها 750 ألف ريال؛ ليصبح إجمالي ما خصصه نادي الصقور للفائزين الدوليين في الكؤوس 1.200.000 ريال.

وكان نادي الصقور قد أجرى قرعة مسابقة الملواح أمس الأول، وسجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين، جاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقرًا؛ دخلت بها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

نادي الصقور السعودي مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 21 مليون ريال جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور
سبق

أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص أكثر من 21 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، اللتين تقامان بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي ينطلق الأحد المقبل 1 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي في بيان له أن جوائز مسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط؛ إذ تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال.

أما بالنسبة لمسابقة الملواح فقد تم تخصيص 18.108.000 ريال، التي تقسم على فئتَي المُلاك والمحترفين بأشواط خاصة للسعوديين، وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين، ويبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال.

وتتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة المُلاك والمحترفين؛ إذ خُصص 2.357.500 ريال لـ230 فائزًا في 23 شوطًا تأهيليًّا للمُلاك، فيما خُصص مبلغ 2.010.000 ريال لـ120 فائزًا في 12 شوطًا تأهيليًّا للمحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين السعوديين للمنافسة على أشواط الكؤوس ضمن كأس الملك عبدالعزيز. وخُصص لأشواط المُلاك في الكأس 3.600.000 ريال لـ12 شوطًا للمُلاك، وتوزع على 36 فائزًا، وهم الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما خُصص لأشواط المحترفين في الكأس 6.600.000 ريال، توزع على 36 فائزًا، بواقع ثلاثة فائزين في كل شوط من الأشواط الـ12.

أما المشاركون الدوليون فقد خصص نادي الصقور السعودي 2.340.500 ريال لأشواط الملواح التأهيلية، منها 960.500 ريال لـ84 فائزًا في 12 شوطًا ضمن أشواط الملاك، و1.380.000 ريال لـ84 فائزًا آخر في 12 شوطًا من أشواط المحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين الدوليين على أشواط الكؤوس، بواقع ستة فائزين للمُلاك في شوطين، بجوائز قدرها 450 ألف ريال، وستة فائزين آخرين في شوطَي المحترفين بجوائز قدرها 750 ألف ريال؛ ليصبح إجمالي ما خصصه نادي الصقور للفائزين الدوليين في الكؤوس 1.200.000 ريال.

وكان نادي الصقور قد أجرى قرعة مسابقة الملواح أمس الأول، وسجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين، جاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقرًا؛ دخلت بها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
10:41 PM

أكثر من 21 مليون ريال جوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

ينطلق الأحد 1 ديسمبر حتى 16 من الشهر ذاته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
878

أعلن نادي الصقور السعودي تخصيص أكثر من 21 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتَي الدعو (الملواح) 400 متر والمزاين، اللتين تقامان بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، الذي ينطلق الأحد المقبل 1 ديسمبر حتى 16 من الشهر نفسه في ملهم شمال مدينة الرياض.

وكشف النادي في بيان له أن جوائز مسابقة المزاين تبلغ 3 ملايين ريال، وتتضمن خمسة أشواط، تبلغ قيمة جوائز كل شوط 600 ألف ريال، توزع على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط؛ إذ تم تخصيص شوطين للفرخ بجوائز 1.2 مليون ريال، وثلاثة أشواط للقرناس بجوائز 1.8 مليون ريال.

أما بالنسبة لمسابقة الملواح فقد تم تخصيص 18.108.000 ريال، التي تقسم على فئتَي المُلاك والمحترفين بأشواط خاصة للسعوديين، وتبلغ جوائزها نحو 14.567.500 ريال، وأشواط خاصة بالدوليين، ويبلغ إجمالي جوائزها 3.540.500 ريال.

وتتوزع جوائز أشواط الملواح التأهيلية للسعوديين على فئة المُلاك والمحترفين؛ إذ خُصص 2.357.500 ريال لـ230 فائزًا في 23 شوطًا تأهيليًّا للمُلاك، فيما خُصص مبلغ 2.010.000 ريال لـ120 فائزًا في 12 شوطًا تأهيليًّا للمحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين السعوديين للمنافسة على أشواط الكؤوس ضمن كأس الملك عبدالعزيز. وخُصص لأشواط المُلاك في الكأس 3.600.000 ريال لـ12 شوطًا للمُلاك، وتوزع على 36 فائزًا، وهم الثلاثة الأوائل في كل شوط، فيما خُصص لأشواط المحترفين في الكأس 6.600.000 ريال، توزع على 36 فائزًا، بواقع ثلاثة فائزين في كل شوط من الأشواط الـ12.

أما المشاركون الدوليون فقد خصص نادي الصقور السعودي 2.340.500 ريال لأشواط الملواح التأهيلية، منها 960.500 ريال لـ84 فائزًا في 12 شوطًا ضمن أشواط الملاك، و1.380.000 ريال لـ84 فائزًا آخر في 12 شوطًا من أشواط المحترفين.

ويتأهل الفائزون من المُلاك والمحترفين الدوليين على أشواط الكؤوس، بواقع ستة فائزين للمُلاك في شوطين، بجوائز قدرها 450 ألف ريال، وستة فائزين آخرين في شوطَي المحترفين بجوائز قدرها 750 ألف ريال؛ ليصبح إجمالي ما خصصه نادي الصقور للفائزين الدوليين في الكؤوس 1.200.000 ريال.

وكان نادي الصقور قد أجرى قرعة مسابقة الملواح أمس الأول، وسجلت رقمًا قياسيًّا في عدد المشاركين، جاوز النسخة الأولى من المسابقة التي شارك فيها 1723 صقرًا؛ دخلت بها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,728
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,104
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,449

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

مجموعة العشرين في قلب الرياض

مجموعة العشرين في قلب الرياض

ماجد البريكان
"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

"أوراوا" خذل المتعصبين..!!

محمد الصيـعري
إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

إغلاق مستشفى الأنصار يفتح ملف أملاك الدولة

عبدالغني الشيخ
الواسطة فساد..

الواسطة فساد..

صالح المسلّم
التعليم قبل المنافسات الكروية

التعليم قبل المنافسات الكروية

عبدالرحمن المرشد
تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

تحدَّث الطبيب فكانت المفاجأة!!

محمد عمير الغامدي
الكابتن ماجد..!

الكابتن ماجد..!

بدر الغامدي
فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

فضل ذوي الاحتياجات الخاصة على غيرهم..!

ماجد الحربي
أرقام ولي العهد.. لا تكذب

أرقام ولي العهد.. لا تكذب

سارة عفتان
وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة