عسير.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب 20 كلجم من الحشيش المخدر
صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه.
وأفاد بأنه تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
عسير.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب 20 كلجم من الحشيش المخدر
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-07
صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه.
وأفاد بأنه تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:47 PM
عسير.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب 20 كلجم من الحشيش المخدر
صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه.
وأفاد بأنه تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.