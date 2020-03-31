من آسيا وإفريقيا وأوروبا.. هنا آخر تطورات "كورونا" في 7 دول

عدد المصابين وصل إلى 802.369 حالة والمتعافون 172.319

كشفت آخر إحصائيات فيروس "كورونا" حول العالم أن عدد المصابين وصل إلى 802.369 حالة والمتعافون 172.319 حالة، فيما سجلت أرقام الوفيات حول العالم 38.990 حالة.

وفي السطور التالية، نستعرض آخر التطورات وأحدث المستجدات بشأن فيروس "كورونا" في 7 دول.

هولندا

كشفت السطات الصحية، اليوم، في هولندا أن عدد الوفيات جراء فيروس "كورونا" ارتفع إلى 1039 حالة.

سنغافورة

سجلت الجهات الصحية في سنغافورة اليوم 47 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 926.

سيراليون

وقال رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، اليوم الثلاثاء: إن بلاده سجلت أول حالة إصابة بفيروس "كورونا"، وهي لرجل يبلغ من العمر 37 عاماً، ووصل إلى البلد الأفريقي يوم 16 مارس قادماً من فرنسا، مضيفاً أن المصاب في عزلة منذ ذلك الحين. ولم يعلن الرئيس أي إجراءات جديدة لمكافحة الوباء.

سويسرا

قالت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الثلاثاء: إن عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد ارتفع إلى 373، بعد تسجيل 295 أمس الاثنين.

وأضافت أن عدد الإصابات قفز إلى 16176 من 15575 أمس.

تنزانيا

سجلت تنزانيا، اليوم، أول حالة وفاة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت وزيرة الصحة التنزانية آمي مواليمو، أن الوفاة كانت لرجل يبلغ من العمر 49 عاماً، يعاني من أمراض متعددة.

وكانت تنزانيا قد سجلت 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد وفق آخر الإحصائيات.

باكستان

ارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في باكستان إلى 1872 حالةً.

وأفادت تقارير إعلامية باكستانية، بأن إقليم البنجاب، وهو أعلى الأقاليم من حيث عدد حالات الإصابة، سجل ست حالات إصابة جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابة في الإقليم إلى 658 حالةً.

السويد

وأعلنت السويد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة و407 إصابات بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4435.