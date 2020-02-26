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تعرف على الفارق بين الهيئة ووزارة السياحة في 7 نقاط  أساسية

لأول مرة في تاريخ المملكة وتعيين أحمد الخطيب وزيرًا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب أول وزير للسياحة في تاريخ المملكة.

ويوجد عديد من الفوارق بين الهيئة والوزارة:

١- الهيئة جزء إداري تابع لوزارة أو مجلس الوزراء والوزارة هي إدارة كاملة وشاملة لقطاع من قطاعات الدولة.

٢- يترأس الهيئة أمين عام له مسؤوليات محددة ويترأس وزير ذو مسؤولية رسمية ومكلفة وشاملة.

٣- ميزانية الهيئة تدخل ضمن ميزانية الوزارة أو مجلس الوزراء وليس مستقلة مثل ميزانية الوزارة.

٤- تتمتع الوزارة بصفة اعتبارية للتعامل مع كل الوزارات المماثلة لها في الخارج في حين تحتاج الهيئة إلى اعتماد من جهة وزارية أو مجلس الوزراء.

٥- الهيئة لها مجلس إدارة يقوم على وضع الخطط والبرامج في حين الوزارة لها تكليفات وأهداف يكون الوزير مسؤولاً عنها أمام الملك.

٦- تعتمد 145 دولة في العالم مسمى وزارة سياحة في حين تعتمد 43 دولة اسم هيئة أو إدارة.

٧- تعد ميزانية الوزارة أكبر من ميزانية الهيئات وتختلف طرق الصرف المالي في الوزارات عنها في الهيئات.

وزارة السياحة وزير السياحة أحمد الخطيب

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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تعرف على الفارق بين الهيئة ووزارة السياحة في 7 نقاط  أساسية
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب أول وزير للسياحة في تاريخ المملكة.

ويوجد عديد من الفوارق بين الهيئة والوزارة:

١- الهيئة جزء إداري تابع لوزارة أو مجلس الوزراء والوزارة هي إدارة كاملة وشاملة لقطاع من قطاعات الدولة.

٢- يترأس الهيئة أمين عام له مسؤوليات محددة ويترأس وزير ذو مسؤولية رسمية ومكلفة وشاملة.

٣- ميزانية الهيئة تدخل ضمن ميزانية الوزارة أو مجلس الوزراء وليس مستقلة مثل ميزانية الوزارة.

٤- تتمتع الوزارة بصفة اعتبارية للتعامل مع كل الوزارات المماثلة لها في الخارج في حين تحتاج الهيئة إلى اعتماد من جهة وزارية أو مجلس الوزراء.

٥- الهيئة لها مجلس إدارة يقوم على وضع الخطط والبرامج في حين الوزارة لها تكليفات وأهداف يكون الوزير مسؤولاً عنها أمام الملك.

٦- تعتمد 145 دولة في العالم مسمى وزارة سياحة في حين تعتمد 43 دولة اسم هيئة أو إدارة.

٧- تعد ميزانية الوزارة أكبر من ميزانية الهيئات وتختلف طرق الصرف المالي في الوزارات عنها في الهيئات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
12:54 AM
اخر تعديل
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
04:32 AM

تعرف على الفارق بين الهيئة ووزارة السياحة في 7 نقاط  أساسية

لأول مرة في تاريخ المملكة وتعيين أحمد الخطيب وزيرًا

A A A
خالد خليل - الرياض
1
2,546

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة السياحة، وتعيين أحمد الخطيب أول وزير للسياحة في تاريخ المملكة.

ويوجد عديد من الفوارق بين الهيئة والوزارة:

١- الهيئة جزء إداري تابع لوزارة أو مجلس الوزراء والوزارة هي إدارة كاملة وشاملة لقطاع من قطاعات الدولة.

٢- يترأس الهيئة أمين عام له مسؤوليات محددة ويترأس وزير ذو مسؤولية رسمية ومكلفة وشاملة.

٣- ميزانية الهيئة تدخل ضمن ميزانية الوزارة أو مجلس الوزراء وليس مستقلة مثل ميزانية الوزارة.

٤- تتمتع الوزارة بصفة اعتبارية للتعامل مع كل الوزارات المماثلة لها في الخارج في حين تحتاج الهيئة إلى اعتماد من جهة وزارية أو مجلس الوزراء.

٥- الهيئة لها مجلس إدارة يقوم على وضع الخطط والبرامج في حين الوزارة لها تكليفات وأهداف يكون الوزير مسؤولاً عنها أمام الملك.

٦- تعتمد 145 دولة في العالم مسمى وزارة سياحة في حين تعتمد 43 دولة اسم هيئة أو إدارة.

٧- تعد ميزانية الوزارة أكبر من ميزانية الهيئات وتختلف طرق الصرف المالي في الوزارات عنها في الهيئات.

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