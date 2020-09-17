وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

كورونا في باكستان: 545 إصابة جديدة و6 حالات وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-17 سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442 04:09 PM

كورونا في باكستان: 545 إصابة جديدة و6 حالات وفاة إجمالي الإصابات 303634 والوفيات 6399 وتماثل 291169 للشفاء





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سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.