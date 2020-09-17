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"الصحة": تسجيل 593 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1203 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان: 545 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

إجمالي الإصابات 303634 والوفيات 6399 وتماثل 291169 للشفاء

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

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كورونا في باكستان: 545 إصابة جديدة و6 حالات وفاة
سبق

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

17 سبتمبر 2020 - 29 محرّم 1442
04:09 PM

كورونا في باكستان: 545 إصابة جديدة و6 حالات وفاة

إجمالي الإصابات 303634 والوفيات 6399 وتماثل 291169 للشفاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 حالات وفاة، و545 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم؛ بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 303634 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6399 حالة وفاة، كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 291169 حالة، في حين توجد 6066 حالة نشطة.

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