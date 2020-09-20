"بلدية الداير" تكمل استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني

وتزيين شوارع المحافظة باللون الأخضر

أكملت بلدية محافظة الداير، التابعة لأمانة منطقة جازان، استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني التسعين، بتزيين شوارع المحافظة باللون الأخضر.

وزينت الميادين العامة بالكشافات المضيئة وعقود الزينة التي تم تركيبها على 500 عمود كهرباء.

كما زينت البلدية مجسم القرية التراثية باللون الأخضر، وركبت 800 من الأعلام الخضراء، وأربع لوحات كبيرة يونيبول 4* 14 مترا، فضلاً عن تهيئة ممشى البلدية والملعب والمطل وثلاث حدائق من خلال تعقيمها وتجهيزها لمرتاديها خلال إجازة اليوم الوطني.

وقال رئيس البلدية، محمد بن حسن الحامظي، إن البلدية أنهت تجهيزاتها لليوم الوطني، تحت شعار "همة حتى القمة".

وأضاف أن البلدية جهزت الميادين والشوارع العامة لتبدو على أهبة الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني، ومشاركة الأهالي فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.