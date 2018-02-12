ولي العهد يلتقي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"

اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" بورغ برينده.

وجرى خلال اللقاء، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالتطورات العالمية والإقليمية ذات العلاقة بالجوانب الاقتصادية، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.

حضر اللقاء، وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وزير المالية محمد الجدعان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ومدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد بدر العساكر.

كما حضره من جانب المنتدى نائب الرئيس مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميريك دوشيك، ومدير مكتب الرئيس المسؤول عن العلاقة مع المملكة السيد مارون كيروز.