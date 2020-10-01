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بالفيديو.. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص

توقع أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن خصخصة القطاعات الحكومية قادمة؛ مشيرًا إلى ضرورة تطوير الموظفين من مهاراتهم وأدواتهم حتى يواكبوا المرحلة القادمة خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن السعودية مبتدأ والكويت خبر، والشيخ صباح الأحمد الصباح لم يمت، ولن يموت أبدًا في ذاكرة الأجيال القادمة، والكويت ودعت "سيدًا" واستقبلت "سيدًا".

كما توّقع "العرفج" أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"؛ لأن موظفيها وصلوا إلى طريق مسدود -على حد قوله- مخاطبًا الموظفين الحكوميين بقوله: "استعدوا لعقلية جديدة غير عقلية القطاع العام.. لديكم عامان، ادرسوا فيها التخصيص وطوّروا أنفسكم".

فيما أوضح عامل المعرفة أن المدخن ينفق 1500 ريال في الشهر على دخانه.. ويقول لك: الراتب ما يكفي!

في سياق متصل، أكد أن ما حدث للهلال ليس بإرادته؛ مضيفًا: "كنت أتمنى أن ينظر له ‫الاتحاد الآسيوي بعين العطف؛ إما بزيادة عدد اللاعبين، أو تأجيل البطولة حتى يتعافى لاعبوه".

ياهلا بالعرفج أحمد العرفج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص
سبق

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن خصخصة القطاعات الحكومية قادمة؛ مشيرًا إلى ضرورة تطوير الموظفين من مهاراتهم وأدواتهم حتى يواكبوا المرحلة القادمة خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن السعودية مبتدأ والكويت خبر، والشيخ صباح الأحمد الصباح لم يمت، ولن يموت أبدًا في ذاكرة الأجيال القادمة، والكويت ودعت "سيدًا" واستقبلت "سيدًا".

كما توّقع "العرفج" أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"؛ لأن موظفيها وصلوا إلى طريق مسدود -على حد قوله- مخاطبًا الموظفين الحكوميين بقوله: "استعدوا لعقلية جديدة غير عقلية القطاع العام.. لديكم عامان، ادرسوا فيها التخصيص وطوّروا أنفسكم".

فيما أوضح عامل المعرفة أن المدخن ينفق 1500 ريال في الشهر على دخانه.. ويقول لك: الراتب ما يكفي!

في سياق متصل، أكد أن ما حدث للهلال ليس بإرادته؛ مضيفًا: "كنت أتمنى أن ينظر له ‫الاتحاد الآسيوي بعين العطف؛ إما بزيادة عدد اللاعبين، أو تأجيل البطولة حتى يتعافى لاعبوه".

01 أكتوبر 2020 - 14 صفر 1442
08:43 AM

بالفيديو.. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص

توقع أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,441

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن خصخصة القطاعات الحكومية قادمة؛ مشيرًا إلى ضرورة تطوير الموظفين من مهاراتهم وأدواتهم حتى يواكبوا المرحلة القادمة خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن السعودية مبتدأ والكويت خبر، والشيخ صباح الأحمد الصباح لم يمت، ولن يموت أبدًا في ذاكرة الأجيال القادمة، والكويت ودعت "سيدًا" واستقبلت "سيدًا".

كما توّقع "العرفج" أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"؛ لأن موظفيها وصلوا إلى طريق مسدود -على حد قوله- مخاطبًا الموظفين الحكوميين بقوله: "استعدوا لعقلية جديدة غير عقلية القطاع العام.. لديكم عامان، ادرسوا فيها التخصيص وطوّروا أنفسكم".

فيما أوضح عامل المعرفة أن المدخن ينفق 1500 ريال في الشهر على دخانه.. ويقول لك: الراتب ما يكفي!

في سياق متصل، أكد أن ما حدث للهلال ليس بإرادته؛ مضيفًا: "كنت أتمنى أن ينظر له ‫الاتحاد الآسيوي بعين العطف؛ إما بزيادة عدد اللاعبين، أو تأجيل البطولة حتى يتعافى لاعبوه".

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