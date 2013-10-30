محافظ يدمة يلتقي نائب مدير فرع الإسكان بنجران

وعقدت ورشة عمل تعريفية وتوعوية للمواطنين، لاستعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور أعضاء للمجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية والأعيان.
وأكد محافظ يدمه حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة. يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية .
وعقدت ورشة عمل تعريفية وتوعوية للمواطنين، لاستعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور أعضاء للمجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية والأعيان.
وأكد محافظ يدمه حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة. يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية .
وعقدت ورشة عمل تعريفية وتوعوية للمواطنين، لاستعراض خدمات الوزارة وبرامجها، بحضور أعضاء للمجلس المحلي والبلدي والجمعيات الخيرية والأعيان.
وأكد محافظ يدمه حرص واهتمام الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه على تقديم أفضل الخدمات التي يحتاج إليها أهالي المحافظة وتذليل جميع المعوقات التي تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة. يأتي ذلك في ظل الدعم والرعاية اللذين توليهما القيادة الرشيدة لقطاع الإسكان؛ لينعم المواطنون بالراحة والرفاهية .