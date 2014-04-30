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بدعم التحالف.. "الجبال السود" تلاحق مسلحي القاعدة في حضرموت

تستهدف مديريات فر المسلحون لجبالها.. "دوعن والضليعة ويبعث وحجر"

بدأت قوات النخبة الحضرمية باليمن- قيادة المنطقة العسكرية الثانية، السبت، عملية عسكرية بهدف ملاحقة مسلحي القاعدة في مديريات تقع شمالي وغربي محافظة حضرموت، وذلك بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتستهدف العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "الجبال السود"، مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر، وهي مناطق فر إلى جبالها مسلحو القاعدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية كانت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف، لعبت دوراً مهماً في تطهير وادي المسيني غربي المكلا من مسلحي القاعدة، في وقت سابق.

وتأتي العملية بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.

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بدعم التحالف.. "الجبال السود" تلاحق مسلحي القاعدة في حضرموت
سبق

بدأت قوات النخبة الحضرمية باليمن- قيادة المنطقة العسكرية الثانية، السبت، عملية عسكرية بهدف ملاحقة مسلحي القاعدة في مديريات تقع شمالي وغربي محافظة حضرموت، وذلك بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتستهدف العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "الجبال السود"، مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر، وهي مناطق فر إلى جبالها مسلحو القاعدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية كانت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف، لعبت دوراً مهماً في تطهير وادي المسيني غربي المكلا من مسلحي القاعدة، في وقت سابق.

وتأتي العملية بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
12:21 PM

بدعم التحالف.. "الجبال السود" تلاحق مسلحي القاعدة في حضرموت

تستهدف مديريات فر المسلحون لجبالها.. "دوعن والضليعة ويبعث وحجر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,886

بدأت قوات النخبة الحضرمية باليمن- قيادة المنطقة العسكرية الثانية، السبت، عملية عسكرية بهدف ملاحقة مسلحي القاعدة في مديريات تقع شمالي وغربي محافظة حضرموت، وذلك بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وتستهدف العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "الجبال السود"، مديريات دوعن والضليعة ويبعث وحجر، وهي مناطق فر إلى جبالها مسلحو القاعدة.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية كانت قوات النخبة الحضرمية بدعم من التحالف، لعبت دوراً مهماً في تطهير وادي المسيني غربي المكلا من مسلحي القاعدة، في وقت سابق.

وتأتي العملية بالتزامن مع احتفال سلطة حضرموت بالذكرى الثانية لتحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة.

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