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وفد التحالف الإسلامي يزور المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

استمع إلى موجز عن أعماله وأهم المحاور التي يعمل عليها

زار وفد يضم ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم برئاسة الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وكان في استقبالهم أمين عام المركز الدكتور منصور الشمري.

وتاتي هذه الزيارة حرصا من التحالف على إقامة شــراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات و المراكز الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

واستمع الوفد إلى موجز عن أعمال المركز وأهم المحاور التي يعمل عليها في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل مركز "اعتدال"، وآلية عمل المركز في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

من جانه نوه اللواء المغيدي بعمل المركز والقائمين عليه، وأكد سعادته بأن التحالف الإسلامي ومركز اعتدال يمثلان التوجه ذاته، ألا وهو محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنماطه وقطع جذور العنف والتطرف ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال وفي ختام الزيارة سجل اللواء المغيدي كلمة تذكارية بهذه المناسبة كما أُلتقطت الصور التذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء.

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وفد التحالف الإسلامي يزور المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
سبق

زار وفد يضم ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم برئاسة الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وكان في استقبالهم أمين عام المركز الدكتور منصور الشمري.

وتاتي هذه الزيارة حرصا من التحالف على إقامة شــراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات و المراكز الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

واستمع الوفد إلى موجز عن أعمال المركز وأهم المحاور التي يعمل عليها في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل مركز "اعتدال"، وآلية عمل المركز في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

من جانه نوه اللواء المغيدي بعمل المركز والقائمين عليه، وأكد سعادته بأن التحالف الإسلامي ومركز اعتدال يمثلان التوجه ذاته، ألا وهو محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنماطه وقطع جذور العنف والتطرف ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال وفي ختام الزيارة سجل اللواء المغيدي كلمة تذكارية بهذه المناسبة كما أُلتقطت الصور التذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
05:41 PM

وفد التحالف الإسلامي يزور المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

استمع إلى موجز عن أعماله وأهم المحاور التي يعمل عليها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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زار وفد يضم ممثلي الدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم برئاسة الأمين العام للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي مقر المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وكان في استقبالهم أمين عام المركز الدكتور منصور الشمري.

وتاتي هذه الزيارة حرصا من التحالف على إقامة شــراكات استراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات و المراكز الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.

واستمع الوفد إلى موجز عن أعمال المركز وأهم المحاور التي يعمل عليها في مكافحة الفكر المتطرف وتعزيز ثقافة الاعتدال، كما اطلع الوفد خلال الزيارة على إستراتيجيات عمل مركز "اعتدال"، وآلية عمل المركز في الرصد، والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يجري تطويرها لتفكيك خطابات الفكر المتطرف.

من جانه نوه اللواء المغيدي بعمل المركز والقائمين عليه، وأكد سعادته بأن التحالف الإسلامي ومركز اعتدال يمثلان التوجه ذاته، ألا وهو محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنماطه وقطع جذور العنف والتطرف ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال وفي ختام الزيارة سجل اللواء المغيدي كلمة تذكارية بهذه المناسبة كما أُلتقطت الصور التذكارية مع ممثلي الدول الأعضاء.

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