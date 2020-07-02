النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيران.. اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية

لم يسفر عن خسائر بشرية

كشف مسؤولون إيرانيون، اليوم (الخميس)، أن حريقًا اندلع بمنشأة نطنز النووية، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوند، أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية والعمل يجري كالمعتاد في الموقع النووي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "كمالوند" أنه ”لا داعي للقلق من احتمال حدوث تلوث لأن إحدى الصالات المسقوفة التي يجري تشييدها في فناء موقع نطنز هي التي تضررت وليس المنشأة ذاتها“.

من جهته، أشار حاكم مدينة نطنز رمضان علي فردوسي إلى إرسال رجال الإطفاء إلى الموقع، ولم يقدم توضيحات حول سبب الحريق.

ولم يستبعد بعض الخبراء احتمال حدوث عمل تخريبي، نظرًا لأهمية موقع نطنز.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية في إيران قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ”حادثًا“ وقع بالمنشأة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
إيران.. اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية
سبق

كشف مسؤولون إيرانيون، اليوم (الخميس)، أن حريقًا اندلع بمنشأة نطنز النووية، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوند، أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية والعمل يجري كالمعتاد في الموقع النووي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "كمالوند" أنه ”لا داعي للقلق من احتمال حدوث تلوث لأن إحدى الصالات المسقوفة التي يجري تشييدها في فناء موقع نطنز هي التي تضررت وليس المنشأة ذاتها“.

من جهته، أشار حاكم مدينة نطنز رمضان علي فردوسي إلى إرسال رجال الإطفاء إلى الموقع، ولم يقدم توضيحات حول سبب الحريق.

ولم يستبعد بعض الخبراء احتمال حدوث عمل تخريبي، نظرًا لأهمية موقع نطنز.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية في إيران قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ”حادثًا“ وقع بالمنشأة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
05:43 PM

إيران.. اندلاع حريق في منشأة نطنز النووية

لم يسفر عن خسائر بشرية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,432

كشف مسؤولون إيرانيون، اليوم (الخميس)، أن حريقًا اندلع بمنشأة نطنز النووية، لكنه لم يسفر عن وقوع إصابات.

وذكر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية بهروز كمالوند، أن الحريق لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية والعمل يجري كالمعتاد في الموقع النووي، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف "كمالوند" أنه ”لا داعي للقلق من احتمال حدوث تلوث لأن إحدى الصالات المسقوفة التي يجري تشييدها في فناء موقع نطنز هي التي تضررت وليس المنشأة ذاتها“.

من جهته، أشار حاكم مدينة نطنز رمضان علي فردوسي إلى إرسال رجال الإطفاء إلى الموقع، ولم يقدم توضيحات حول سبب الحريق.

ولم يستبعد بعض الخبراء احتمال حدوث عمل تخريبي، نظرًا لأهمية موقع نطنز.

ومنشأة نطنز لتخصيب الوقود هي واحدة من عدة مرافق إيرانية تخضع للتفتيش من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت منظمة الطاقة الذرية في إيران قالت في وقت سابق من يوم الخميس إن ”حادثًا“ وقع بالمنشأة في إقليم أصفهان بوسط البلاد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة