"البراهيم": زيارة الملك لحائل تحمل بشائر الخير والاستقرار للمنطقة وأهلها

قال إنها تعكس حرص القيادة على رفد مسيرة التنمية المناطقية بمشروعات جديدة

رفع مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة بالغ الاعتزاز والتقدير بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى منطقة حائل.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "البراهيم" في تصريح بهذه المناسبة أن زيارة المليك المفدى تحمل بين ثناياها بشائر الخير والاستقرار والتنمية والرخاء وتلبي حاجة المنطقة وأهلها، دأبًا على نهج ملوك المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز - حفظه الله -.

وقال: "إن زيارة خادم الحرمين الشريفين تؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على رفد مسيرة التنمية المناطقية بمشروعات تنموية جديدة في إطار الحفاظ على مكتسبات الدولة والمجتمع ذات الجذور المتعمقة في التاريخ التي نبراسها روح التلاحم والوحدة الوطنية بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم".

ولفت إلى أن الزيارة تأتي في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسيرة التعليم في هذه البلاد، إلى جانب مواكبة الجامعة للتطور الملحوظ الذي يشهده التعليم الجامعي، من خلال اكتمال البنية التحتية وارتفاع مؤشرات الأداء بالجامعة في البرامج الأكاديمية والنشر العلمي الدولي والجودة والاعتماد الأكاديمي الدولي وحرص الجامعة على تحقيق التوجهات العليا للحكومة الرشيدة في تحقيق نهضة وتطور المجتمع، مما جعل الجامعة شريكًا في التنمية الوطنية وتوطين الأعمال.

وأشار إلى أن ارتفاع النسبة النوعية والكمية في مجال النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس ساعد في رفع مستوى تقييم الجامعة من جهات التصنيف العالمية، مبينًا أن الجامعة نشطت في برامج التدريب الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب، من خلال شراكات الجامعة وتصنيفاتها العالمية في التنمية البشرية وإدارة الجودة والاعتماد المؤسسي الدولي.

وأشاد مدير جامعة حائل بدعم ولاة أمر هذه البلاد - حفظهم الله - وما وصلت إليه الجامعة اليوم من بنية تحتية وأكاديمية مما يزيد الجامعة طموحًا إلى الإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م وبرنامج التحول الوطني 2020، مبينًا أنه تم اعتماد أهداف الرؤية ومحاورها في خطة الجامعة الإستراتيجية وبرامجها الأكاديمية والبحثية ومبادراتها النوعية، كما اعتمد برنامج جودة الحياة 2020 في المملكة ثلاث مبادرات لجامعة حائل هي "مسرعة الأعمال الترفيهية " و"متحف حائل الافتراضي" و"مركز الفنون والإبداع الرقمي".

وأردف: "بفضل الله ثم بالدعم غير المحدود من ولاة الأمر واكبت الجامعة توجهات الحكومة الرشيدة بسعيها الحثيث لتحقيق هذه التوجهات في المنطقة من خلال التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع.