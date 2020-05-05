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﻿القبض على مصور فيديو "مؤذي نفسه" في "هجرة مكة"

وثّق حادثة الانتحار ونشر المقطع.. والعقوبة الرادعة تنتظره

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وقالت المصادر: قام أحد الأشخاص بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.

وأضافت: على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .

من ناحيته، أكد المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور فيصل بن سعد العصيمي لـ"سبق"، ثبوت مسؤولية كل من علم بالشروع في أي جريمة، ولم يقم بالإبلاغ عنها قبل وقوعها، حيث يعتبر ذلك مخالفة شرعية ونظامية موجبة للتعزير .

وأضاف: تتولى النيابة العامة التحقيق في ذلك، ثم يُرفع إلى القضاء لإيقاع العقوبة الرادعة في حقه، وتختلف العقوبة باختلاف ملابسات الموضوع، وطرق إثباته، كما أن القيام بتصوير ذلك ونشره، يتضمن مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، لما يشتمل عليه من مخالفة الآداب العامة والتشهير بالآخرين، وعقوبة ذلك تكون وفق نظام الجرائم المعلوماتية. ‏‫

وكان مقطع فيديو قد انتشر لشخص وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ"هجرة مكة" قام بإيذاء نفسه ووثق مقيم آخر الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿القبض على مصور فيديو "مؤذي نفسه" في "هجرة مكة"
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وقالت المصادر: قام أحد الأشخاص بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.

وأضافت: على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .

من ناحيته، أكد المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور فيصل بن سعد العصيمي لـ"سبق"، ثبوت مسؤولية كل من علم بالشروع في أي جريمة، ولم يقم بالإبلاغ عنها قبل وقوعها، حيث يعتبر ذلك مخالفة شرعية ونظامية موجبة للتعزير .

وأضاف: تتولى النيابة العامة التحقيق في ذلك، ثم يُرفع إلى القضاء لإيقاع العقوبة الرادعة في حقه، وتختلف العقوبة باختلاف ملابسات الموضوع، وطرق إثباته، كما أن القيام بتصوير ذلك ونشره، يتضمن مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، لما يشتمل عليه من مخالفة الآداب العامة والتشهير بالآخرين، وعقوبة ذلك تكون وفق نظام الجرائم المعلوماتية. ‏‫

وكان مقطع فيديو قد انتشر لشخص وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ"هجرة مكة" قام بإيذاء نفسه ووثق مقيم آخر الحادث.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:20 PM

﻿القبض على مصور فيديو "مؤذي نفسه" في "هجرة مكة"

وثّق حادثة الانتحار ونشر المقطع.. والعقوبة الرادعة تنتظره

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
7,289

كشفت مصادر لـ"سبق" أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة تمكنت من القبض على مقيم عربي عقب قيامه بتصوير آخر أثناء إيذاء نفسه.

وقالت المصادر: قام أحد الأشخاص بتوثيق حالة إيذاء لمقيم آسيوي يعاني اعتلالات نفسية تصويره أثناء قيامة بإيذاء نفسه دون التدخل أو إبلاغ الجهات الأمنية ونشره لمقطع فيديو.

وأضافت: على الفور، تم تتبع وبحث مصدر الفيديو ومن قام بالتصوير وتمكنت تحريات وبحث دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة من ضبطه وتحويله للنيابة العامة .

من ناحيته، أكد المحامي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور فيصل بن سعد العصيمي لـ"سبق"، ثبوت مسؤولية كل من علم بالشروع في أي جريمة، ولم يقم بالإبلاغ عنها قبل وقوعها، حيث يعتبر ذلك مخالفة شرعية ونظامية موجبة للتعزير .

وأضاف: تتولى النيابة العامة التحقيق في ذلك، ثم يُرفع إلى القضاء لإيقاع العقوبة الرادعة في حقه، وتختلف العقوبة باختلاف ملابسات الموضوع، وطرق إثباته، كما أن القيام بتصوير ذلك ونشره، يتضمن مخالفة لنظام الجرائم المعلوماتية، لما يشتمل عليه من مخالفة الآداب العامة والتشهير بالآخرين، وعقوبة ذلك تكون وفق نظام الجرائم المعلوماتية. ‏‫

وكان مقطع فيديو قد انتشر لشخص وهو يتدلى من حبل مربوط في عنقه بأحد المواقع بـ"هجرة مكة" قام بإيذاء نفسه ووثق مقيم آخر الحادث.

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