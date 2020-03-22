نجم مانشستر يونايتد مروان فيلايني أول لاعب يصاب بـ"كورونا" في الدوري الصيني

أعلن نادي شاندونغ لونينغ الأحد إصابة لاعبه البلجيكي المغربي مروان فيلايني بفيروس "كورونا" المستجد، ليصبح بذلك أول حالة من نوعها في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم.

وأكد النادي في بيان أن بذل "قصارى جهده للمساعدة في العلاج وتعافي اللاعب".

ويعاني اللاعب الدولي (32 عاماً) من حرارة عادية، ويشعر بحالة جيدة بحسب ناديه، "لكنه تحت المعاينة ويخضع للعلاج في أحد المستشفيات المختصة".

وانضم "فيلايني" بالتالي إلى بعض الأسماء البارزة التي أصيبت بفيروس "كورونا" الذي حصد نحو 13 ألف شخص حول العالم، إلى جانب مهاجم يوفنتوس الأرجنتيني باولو ديبالا، وجناح تشلسي كالوم هادسون أودوي ومدرب أرسنال الإسباني ميكل أرتيتا.

وتشكل إصابة "فيلايني" ضربة لآمال المسؤولين عن الدوري الصيني الذين كانوا يمنون النفس بانطلاقه الشهر المقبل، علماً بأن بدايته كانت مقررة الشهر الماضي لكن تم تأجيله؛ بسبب تفشي وباء "كوفيد-19" بقوة في الصين.

وانضم "فيلايني" إلى صفوف شاندونغ لونينغ قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي في شباط/فبراير الماضي مقابل صفقة بلغت 7.2 ملايين يورو.

وكان الاتحاد الصيني أعلن السبت أن وو لي أفضل لاعب في البلاد، والذي يلعب في صفوف إسبانيول الإسباني، أصيب بفيروس كورونا وقد وضع نفسه في الحجر المنزلي في برشلونة حيث يعاني من عوارض خفيفة.