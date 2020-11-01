صدر الأمر الملكي الكريم بترقية ملازم أول أحمد بن إبراهيم قاسم الجوفي، إلى رتبته الجديدة "نقيب".
وعبّر "الجوفي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.
"الجوفي" إلى رتبة نقيب
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية ملازم أول أحمد بن إبراهيم قاسم الجوفي، إلى رتبته الجديدة "نقيب".
وعبّر "الجوفي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية ملازم أول أحمد بن إبراهيم قاسم الجوفي، إلى رتبته الجديدة "نقيب".
"الجوفي" إلى رتبة نقيب
صدر الأمر الملكي الكريم بترقية ملازم أول أحمد بن إبراهيم قاسم الجوفي، إلى رتبته الجديدة "نقيب".
وعبّر "الجوفي" عن فخره وسعادته بهذه الترقية، واصفًا إياها بالحافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء خدمة للدين ثم المليك والوطن.