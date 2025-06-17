الاتحاد الآسيوي يلغي حفل توزيع جوائزه السنوي 2020

بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، اليوم الأربعاء ، إلغاء حفل جوائزه السنوي المقرر في الدوحة شهر ديسمبر المقبل في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الاتحاد القاري في بيان نشره يوم الأربعاء: سيكون من غير المناسب إقامة حفل الجوائز بعد وفاة مئات الآلاف حول العالم بسبب فيروس كورونا المستجد، وقرر المكتب التنفيذي إلغاء الفعالية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح الشيخ سلمان آل خليفة ، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، أن تأثير جائحة كوفيد-19 لم يقتصر على حياة الناس في كافة أرجاء العالم، بل إنه أيضاً تسبب بتحديات فريدة من نوعها للرياضة وكرة القدم، وكذلك فقد فقدنا مئات الآلاف من الأرواح، ليس فقط في قارة آسيا بل في كل أرجاء العالم، وهذا الأمر جعلنا نعيد النظر بإقامة ليلة احتفالية، خاصة أننا نريد أن نظهر الاحترام في مثل هذه الظروف الصعبة.