النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

مترائي هلال شوال "البرغش": الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح

قال: شاهده ٤ من المترائين في مرصد تمير.. وكل عام وأنتم بخير

أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.

وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مترائي هلال شوال "البرغش": الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح
سبق

أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.

وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
07:46 PM

مترائي هلال شوال "البرغش": الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح

قال: شاهده ٤ من المترائين في مرصد تمير.. وكل عام وأنتم بخير

A A A
فلاح الجوفان - الرياض
45
56,335

أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.

وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,284
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,122
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,276
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,869

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة