مترائي هلال شوال "البرغش": الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح

أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.
وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.
وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.
وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.
أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.
وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.