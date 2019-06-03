مترائي هلال شوال "البرغش": الجو كان صافياً وشاهدته بكل وضوح

قال: شاهده ٤ من المترائين في مرصد تمير.. وكل عام وأنتم بخير

أكد المترائي متعب البرغش الذي شاهد هلال شهر شوال أن الجو اليوم كان صافياً جداً في تمير، وقال: تمكنت من مشاهدة هلال شوال بكل وضوح.

وأضاف: شاهد الهلال ٤ من المترائين في مرصد تمير، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم.