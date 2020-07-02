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"الزكاة والدخل" تمدد عدداً من مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

المكلفون ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الـ 30 من شهر سبتمبر

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، وذلك للحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المبادرات التي شملها التمديد الزمني 4 مبادرات، وهي مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات الـمُمَدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الزكاة والضريبة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م.

وقالت الهيئة: المكلفون ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، ما عدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الثلاثين من شهر يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن جهودها في تقديم خدمات عالية الجودة، تمَكّن المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة من الامتثال الطوعي والوفاء بواجباتهم الضريبية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن حزمة من المبادرات؛ لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية على المكلفين، تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تمدد عدداً من مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، وذلك للحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المبادرات التي شملها التمديد الزمني 4 مبادرات، وهي مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات الـمُمَدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الزكاة والضريبة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م.

وقالت الهيئة: المكلفون ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، ما عدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الثلاثين من شهر يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن جهودها في تقديم خدمات عالية الجودة، تمَكّن المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة من الامتثال الطوعي والوفاء بواجباتهم الضريبية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن حزمة من المبادرات؛ لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية على المكلفين، تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
02:04 PM

"الزكاة والدخل" تمدد عدداً من مبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص

المكلفون ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الـ 30 من شهر سبتمبر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمديد فترة الاستفادة من عدد من مبادراتها لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، التي أطلقتها في شهر مارس الماضي، وذلك للحد من تداعيات فايروس كورونا المستجد على منشآت القطاع الخاص في المملكة.

وبيّنت الهيئة أن المبادرات التي شملها التمديد الزمني 4 مبادرات، وهي مبادرة التوسع في قبول طلبات التقسيط المقدمة من المكلفين بدون اشتراط الدفعة المقدمة، ومبادرة تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عبر الجمارك لتكون من خلال الإقرار، بالإضافة إلى مبادرة تعجيل سداد طلبات الاسترداد لضريبة القيمة المضافة والفحص لاحقاً.

كما شملت المبادرات الـمُمَدّدة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة في الموعد النظامي شهرين إضافيين من تاريخ انتهائها، وتكون فقط للمنشآت التي تعثرت عن سداد مستحقات الزكاة والضريبة التي حل موعد دفعها خلال فترة الجائحة وذلك بدايةً من شهر مارس 2020م.

وقالت الهيئة: المكلفون ما زال بإمكانهم الاستفادة من المبادرات السابقة حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل، ما عدا مبادرة تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال للمكلفين غير الملتزمين بسداد الزكاة والضريبة، فإنه يمكن للمكلفين الاستفادة منها حتى الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الثلاثين من شهر يونيو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن جهودها في تقديم خدمات عالية الجودة، تمَكّن المكلفين الخاضعين لأنظمة الزكاة والضرائب في المملكة من الامتثال الطوعي والوفاء بواجباتهم الضريبية.

وكانت الهيئة قد أعلنت في شهر مارس الماضي عن حزمة من المبادرات؛ لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية على المكلفين، تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) الذي يعمل على مدار الساعة، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

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