النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

مع تحطيم "كورونا" للطلب.. انكماش غير مسبوق للإنتاج الصناعي لألمانيا

تخفيض الوظائف بأسرع وتيرة في 11 سنة

كشف مسح، اليوم الاثنين، انكماش إنتاج المصانع الألمانية بأسرع وتيرة له على الإطلاق في أبريل، وقيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، مع تحطم الطلب بفعل فيروس "كورونا" المستجد.

ودفع ذلك، مؤشر أي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية -الذي يشكّل نحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي- للانخفاض إلى 34.5، أدنى قراءة له منذ مارس 2009، مقارنة مع 45.4 في مارس، وتزيد هذه القراءة النهائية على تقدير أولي كان يبلغ 34.4، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن كبير الاقتصاديين في أي.اتش.اس ماركت فيل سميث، أن الإنتاج هوى مع قيام أعداد ضخمة من المصنعين إما بالغلق المؤقت للمصانع أو تقليص ساعات العمل وسط انهيار الطلب على الصادرات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي التحديات على صعيد سلاسل الإمداد.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مع تحطيم "كورونا" للطلب.. انكماش غير مسبوق للإنتاج الصناعي لألمانيا
سبق

كشف مسح، اليوم الاثنين، انكماش إنتاج المصانع الألمانية بأسرع وتيرة له على الإطلاق في أبريل، وقيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، مع تحطم الطلب بفعل فيروس "كورونا" المستجد.

ودفع ذلك، مؤشر أي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية -الذي يشكّل نحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي- للانخفاض إلى 34.5، أدنى قراءة له منذ مارس 2009، مقارنة مع 45.4 في مارس، وتزيد هذه القراءة النهائية على تقدير أولي كان يبلغ 34.4، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن كبير الاقتصاديين في أي.اتش.اس ماركت فيل سميث، أن الإنتاج هوى مع قيام أعداد ضخمة من المصنعين إما بالغلق المؤقت للمصانع أو تقليص ساعات العمل وسط انهيار الطلب على الصادرات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي التحديات على صعيد سلاسل الإمداد.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
05:06 PM

مع تحطيم "كورونا" للطلب.. انكماش غير مسبوق للإنتاج الصناعي لألمانيا

تخفيض الوظائف بأسرع وتيرة في 11 سنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
958

كشف مسح، اليوم الاثنين، انكماش إنتاج المصانع الألمانية بأسرع وتيرة له على الإطلاق في أبريل، وقيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، مع تحطم الطلب بفعل فيروس "كورونا" المستجد.

ودفع ذلك، مؤشر أي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية -الذي يشكّل نحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي- للانخفاض إلى 34.5، أدنى قراءة له منذ مارس 2009، مقارنة مع 45.4 في مارس، وتزيد هذه القراءة النهائية على تقدير أولي كان يبلغ 34.4، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن كبير الاقتصاديين في أي.اتش.اس ماركت فيل سميث، أن الإنتاج هوى مع قيام أعداد ضخمة من المصنعين إما بالغلق المؤقت للمصانع أو تقليص ساعات العمل وسط انهيار الطلب على الصادرات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي التحديات على صعيد سلاسل الإمداد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,882
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,653
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,992
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,954

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة