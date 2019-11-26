القبض على برماوي هدد فتيات داخل حافلة

قبضت الجهات الأمنية على وافد "برماوي" الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده لفتيات داخل حافلة.
وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.
قبضت الجهات الأمنية على وافد "برماوي" الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده لفتيات داخل حافلة.
وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.
الجهات الأمنية
قبضت الجهات الأمنية على وافد "برماوي" الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده لفتيات داخل حافلة.
وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.
قبضت الجهات الأمنية على وافد "برماوي" الجنسية، بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهديده لفتيات داخل حافلة.
وكان المقطع الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد ظهر فيه الوافد يهدد فتيات ويتفاخر باعتدائه سابقاً على شخص.