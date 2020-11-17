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"مدني الرياض" و"كن سالمًا" التطوعي يزوران المنومين بمستشفى النقاهة

ضِمن عدة مبادرات لزيارة المستشفيات ودور المسنين والجمعيات الخيرية

في إطار التعاون القائم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض والفِرَق التطوعية المعتمدة، نفّذ الدفاع المدني بالرياض ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فريق "كن سالمًا" التطوعي، زيارة للمرضى المنومين بمستشفى النقاهة بمدينة الرياض للاطمئنان عليهم.
وتم تقديم فقرات توعوية لجميع العاملين حول السلامة العامة، وأيضًا برنامج "إنساني" للمرضى، بالإضافة لتوزيع الهدايا.
وتُعَد هذه الزيارة ضمن عدة مبادرات تطوعية تستهدف زيارات المستشفيات ودار المسنين والجمعيات الخيرية من قِبَل الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية.

مدني الرياض كن سالمًا مستشفى النقاهة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"مدني الرياض" و"كن سالمًا" التطوعي يزوران المنومين بمستشفى النقاهة
سبق

في إطار التعاون القائم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض والفِرَق التطوعية المعتمدة، نفّذ الدفاع المدني بالرياض ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فريق "كن سالمًا" التطوعي، زيارة للمرضى المنومين بمستشفى النقاهة بمدينة الرياض للاطمئنان عليهم.
وتم تقديم فقرات توعوية لجميع العاملين حول السلامة العامة، وأيضًا برنامج "إنساني" للمرضى، بالإضافة لتوزيع الهدايا.
وتُعَد هذه الزيارة ضمن عدة مبادرات تطوعية تستهدف زيارات المستشفيات ودار المسنين والجمعيات الخيرية من قِبَل الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
02:01 PM

"مدني الرياض" و"كن سالمًا" التطوعي يزوران المنومين بمستشفى النقاهة

ضِمن عدة مبادرات لزيارة المستشفيات ودور المسنين والجمعيات الخيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في إطار التعاون القائم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض والفِرَق التطوعية المعتمدة، نفّذ الدفاع المدني بالرياض ومجموعة من منسوبي ومنسوبات فريق "كن سالمًا" التطوعي، زيارة للمرضى المنومين بمستشفى النقاهة بمدينة الرياض للاطمئنان عليهم.
وتم تقديم فقرات توعوية لجميع العاملين حول السلامة العامة، وأيضًا برنامج "إنساني" للمرضى، بالإضافة لتوزيع الهدايا.
وتُعَد هذه الزيارة ضمن عدة مبادرات تطوعية تستهدف زيارات المستشفيات ودار المسنين والجمعيات الخيرية من قِبَل الدفاع المدني بالرياض، بالتعاون مع الفِرَق التطوعية.

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