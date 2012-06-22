الغبار يعود مجدداً على الرياض والشرقية من الثلاثاء إلى الخميس

الأرصاد: يمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة

ذكر المركز الوطني للأرصاد أن الرياح النشطة المثيرة للغبار ستعاود تأثيرها بدءاً من غد الثلاثاء وحتى الخميس القادم.

وقال المركز: إن هذا التأثير سيشمل أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويتمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من عسير والباحة.

وأضاف أن تأثير هذه الرياح سيمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، خاصة الأجزاء الساحلية.