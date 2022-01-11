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شاهد بلدية "خطة حائل" تنفذ خطتها الطارئة لتصريف مياه الأمطار

أزالت الحفر والكثبان الرملية المتراكمة وأصلحت الانجرافات

نفذت بلدية مدينة الخطة ٩٠ كلم شمال حائل، اليوم، خطتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المدينة والقرى التابعة لها.

وقد جنّدت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات فِرَق طوارئ تضم عدداً من العمالة، وموظفين من مشرفي البلدية ومراقبيها، ومعدات لأعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار.

أزالت البلدية اليوم "الحفر" والكثبان الرملية المتراكمة على طريق الخطة-الجفر، وإصلاح الانجرافات والانهيارات، وإزالة الكثبان الرملية بنفس الطريق، كما قامت بسحب المياه الراكدة في الشوارع بعد هطول الأمطار مساء أمس، وإصلاح وتسوية الطريق المتأثر جراء ذلك.

يشار إلى أن رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل مناور الحربي، قد قام مؤخرًا بجولة تفقدية على قنوات تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لموسم الأمطار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بلدية "خطة حائل" تنفذ خطتها الطارئة لتصريف مياه الأمطار
سبق

نفذت بلدية مدينة الخطة ٩٠ كلم شمال حائل، اليوم، خطتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المدينة والقرى التابعة لها.

وقد جنّدت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات فِرَق طوارئ تضم عدداً من العمالة، وموظفين من مشرفي البلدية ومراقبيها، ومعدات لأعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار.

أزالت البلدية اليوم "الحفر" والكثبان الرملية المتراكمة على طريق الخطة-الجفر، وإصلاح الانجرافات والانهيارات، وإزالة الكثبان الرملية بنفس الطريق، كما قامت بسحب المياه الراكدة في الشوارع بعد هطول الأمطار مساء أمس، وإصلاح وتسوية الطريق المتأثر جراء ذلك.

يشار إلى أن رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل مناور الحربي، قد قام مؤخرًا بجولة تفقدية على قنوات تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لموسم الأمطار.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
09:20 PM

شاهد بلدية "خطة حائل" تنفذ خطتها الطارئة لتصريف مياه الأمطار

أزالت الحفر والكثبان الرملية المتراكمة وأصلحت الانجرافات

A A A
خالد السليمي - حائل
0
779

نفذت بلدية مدينة الخطة ٩٠ كلم شمال حائل، اليوم، خطتها للحالات الطارئة التي تقع مع هطول الأمطار في المدينة والقرى التابعة لها.

وقد جنّدت البلدية ممثلة في إدارة الخدمات فِرَق طوارئ تضم عدداً من العمالة، وموظفين من مشرفي البلدية ومراقبيها، ومعدات لأعمال النظافة لمجاري الأودية وقنوات تصريف مياه الأمطار.

أزالت البلدية اليوم "الحفر" والكثبان الرملية المتراكمة على طريق الخطة-الجفر، وإصلاح الانجرافات والانهيارات، وإزالة الكثبان الرملية بنفس الطريق، كما قامت بسحب المياه الراكدة في الشوارع بعد هطول الأمطار مساء أمس، وإصلاح وتسوية الطريق المتأثر جراء ذلك.

يشار إلى أن رئيس بلدية مدينة الخطة الدكتور مشعل مناور الحربي، قد قام مؤخرًا بجولة تفقدية على قنوات تصريف مياه السيول والأمطار في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، وذلك ضمن الخطط الموضوعة لموسم الأمطار.

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