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بطريقها لسوق خضار الطائف.. ضبط حملة صناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام

الأمانة: جرى إتلاف كامل المضبوطات والتعامل نظاماً مع تلك الشاحنة ومُخالفتها

نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في"الإدارة العامة للأسواق" وبمساندة أمنية، في الإطاحة بشاحنة محملة بصناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام الغذائي كانت في طريقها لسوق الخضار والفواكه ،حيث جرى إتلاف كامل المضبوطات والتعامل نظاماً مع تلك الشاحنة ومُخالفتها.
وتفرض الأمانة بالطائف رقابتها الكاملة على سوق الخضار والفاكهة، من خلال تواجد المراقبين الدائم بالسوق ومتابعتهم لكافة ما يُعرض منمنتجات والتأكد من سلامته، ومحاسبة المخالفين، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة محافظة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بطريقها لسوق خضار الطائف.. ضبط حملة صناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام
سبق

نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في"الإدارة العامة للأسواق" وبمساندة أمنية، في الإطاحة بشاحنة محملة بصناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام الغذائي كانت في طريقها لسوق الخضار والفواكه ،حيث جرى إتلاف كامل المضبوطات والتعامل نظاماً مع تلك الشاحنة ومُخالفتها.
وتفرض الأمانة بالطائف رقابتها الكاملة على سوق الخضار والفاكهة، من خلال تواجد المراقبين الدائم بالسوق ومتابعتهم لكافة ما يُعرض منمنتجات والتأكد من سلامته، ومحاسبة المخالفين، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
06:47 PM

بطريقها لسوق خضار الطائف.. ضبط حملة صناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام

الأمانة: جرى إتلاف كامل المضبوطات والتعامل نظاماً مع تلك الشاحنة ومُخالفتها

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فهد العتيبي - الطائف
1
4,227

نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في"الإدارة العامة للأسواق" وبمساندة أمنية، في الإطاحة بشاحنة محملة بصناديق كرتونية غير صالحة للاستخدام الغذائي كانت في طريقها لسوق الخضار والفواكه ،حيث جرى إتلاف كامل المضبوطات والتعامل نظاماً مع تلك الشاحنة ومُخالفتها.
وتفرض الأمانة بالطائف رقابتها الكاملة على سوق الخضار والفاكهة، من خلال تواجد المراقبين الدائم بالسوق ومتابعتهم لكافة ما يُعرض منمنتجات والتأكد من سلامته، ومحاسبة المخالفين، وذلك تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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