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بسبب "كورونا".. لاعبو الهلال يبادرون بتخفيض رواتبهم 50 %

إدارة النادي تثمّن مبادرتهم

قدم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 % أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة "فيروس كورونا".

وتأتي هذه المبادرة سعيًا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري؛ لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة "كورونا".

وثمّن مجلس إدارة النادي مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

الهلال خفض الرواتب فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بسبب "كورونا".. لاعبو الهلال يبادرون بتخفيض رواتبهم 50 %
سبق

قدم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 % أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة "فيروس كورونا".

وتأتي هذه المبادرة سعيًا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري؛ لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة "كورونا".

وثمّن مجلس إدارة النادي مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
01:43 AM

بسبب "كورونا".. لاعبو الهلال يبادرون بتخفيض رواتبهم 50 %

إدارة النادي تثمّن مبادرتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,524

قدم لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مبادرة بتخفيض رواتبهم الشهرية بنسبة 50 % أثناء فترة تعليق المنافسات الرياضية بسبب جائحة "فيروس كورونا".

وتأتي هذه المبادرة سعيًا من اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري؛ لتمكين النادي من تلافي أي آثار اقتصادية متوقعة بسبب جائحة "كورونا".

وثمّن مجلس إدارة النادي مبادرة أعضاء فريق الهلال الأول لكرة القدم التي تعكس مدى استشعارهم للمسؤولية وتكاتفهم مع ناديهم في مختلف الظروف.

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