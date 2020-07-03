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كوريا الجنوبية: إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و967 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و967 شخصاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرّك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكاناتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض.

وشهدت العاصمة سول وضواحيها إصابة 31 حالة من إجمالي الحالات المعلن عنها، و13 حالة من مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، كما سجلت ست حالات جديدة في جوانجو.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و967 شخصاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرّك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكاناتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض.

وشهدت العاصمة سول وضواحيها إصابة 31 حالة من إجمالي الحالات المعلن عنها، و13 حالة من مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، كما سجلت ست حالات جديدة في جوانجو.

03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441
01:22 PM

كوريا الجنوبية: إصابة 63 حالة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و967 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل 63 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12 ألفاً و967 شخصاً.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتحرّك فيه السلطات الصحية لتعبئة إمكاناتها للصحة العامة إلى مدينة جوانجو بجنوب غرب البلاد، حيث يتفشى المرض.

وشهدت العاصمة سول وضواحيها إصابة 31 حالة من إجمالي الحالات المعلن عنها، و13 حالة من مدينة دايجو جنوب شرقي البلاد، كما سجلت ست حالات جديدة في جوانجو.

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