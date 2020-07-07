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"الخثلان": ننصح حجاج هذا العام بـ"الاشتراط" في الحج بسبب كورونا

حتى إذا عرض له عارض ولم يستطع أَن يتمّ نسكه يتحلل ولا شيء عليه

نصح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حجاج العام الحالي بـ"الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال "الخثلان" في برنامج "يستفتونك" عن حكم الاشتراط في الحج أثناء جائحة كورونا: "الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جداً (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

وأضاف: "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه".

وتابع "الخثلان": "أما إذا لم يشترط الحاج، فيلزمه إتمام النسك، فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هدياً ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".

واستدرك "الخثلان" قائلاً: "لكن إذا اشترط الحاج تحلّل ولا شيء عليه، ولذلك ننصح هؤلاء الحجاج لهذا العام بأَن يشترطوا مع استمرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة انتشاراً عجيباً، ننصح بأن يشترطوا جميعهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وإن كانت أعداد الحجاج محدودة؛ فينبغي لهم الاشتراط عند الحج".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخثلان": ننصح حجاج هذا العام بـ"الاشتراط" في الحج بسبب كورونا
سبق

نصح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حجاج العام الحالي بـ"الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال "الخثلان" في برنامج "يستفتونك" عن حكم الاشتراط في الحج أثناء جائحة كورونا: "الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جداً (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

وأضاف: "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه".

وتابع "الخثلان": "أما إذا لم يشترط الحاج، فيلزمه إتمام النسك، فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هدياً ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".

واستدرك "الخثلان" قائلاً: "لكن إذا اشترط الحاج تحلّل ولا شيء عليه، ولذلك ننصح هؤلاء الحجاج لهذا العام بأَن يشترطوا مع استمرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة انتشاراً عجيباً، ننصح بأن يشترطوا جميعهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وإن كانت أعداد الحجاج محدودة؛ فينبغي لهم الاشتراط عند الحج".

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
06:36 PM

"الخثلان": ننصح حجاج هذا العام بـ"الاشتراط" في الحج بسبب كورونا

حتى إذا عرض له عارض ولم يستطع أَن يتمّ نسكه يتحلل ولا شيء عليه

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عبدالحكيم شار - الرياض
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نصح عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، حجاج العام الحالي بـ"الاشتراط" عند إحرامهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقال "الخثلان" في برنامج "يستفتونك" عن حكم الاشتراط في الحج أثناء جائحة كورونا: "الحج في الظروف الحالية سيكون بعدد محدود جداً (من ألف إلى 10 آلاف)، ومن يحج منهم له أن يشترط؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، خاصة في الظروف الحالية، مع انتشار فيروس كورونا، فيشترط عند الإحرام؛ عندما يُهلّ بالنسك يقول: "اللهم لبيك الله حجاً، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني".

وأضاف: "لو قدّر الله عليه أن عرض له عارض، ولم يستطع أَن يتمّ النسك، فإنه يتحلل ولا شيء عليه".

وتابع "الخثلان": "أما إذا لم يشترط الحاج، فيلزمه إتمام النسك، فإن لم يمكن فإنه يكون حكمه حكم المُحصَر، فيذبح هدياً ويحلق رأسه، ويحج من العام القابل، على خلاف بين الوجوب والاستحباب".

واستدرك "الخثلان" قائلاً: "لكن إذا اشترط الحاج تحلّل ولا شيء عليه، ولذلك ننصح هؤلاء الحجاج لهذا العام بأَن يشترطوا مع استمرار هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة انتشاراً عجيباً، ننصح بأن يشترطوا جميعهم؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وإن كانت أعداد الحجاج محدودة؛ فينبغي لهم الاشتراط عند الحج".

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