أمين مجلس التعاون يرحّب باتفاق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن

دعا للإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسرًا

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه أمس الأحد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين بالمرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجينًا طبقًا لقوائم الأسماء المتفق عليها بين الطرفَيْن.

وتفصيلاً، يأتي ذلك الاتفاق تنفيذًا لاتفاق استوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسرًا، والأشخاص قيد الإقامة الجبرية.

ودعا الدكتور الحجرف إلى التنفيذ الفوري للاتفاق، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين دون تأخير، وصولاً للإفراج عن الأسرى والمعتقلين كافة، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وعبّر عن تقديره للجهود التي تبذلها الرئاسة المشتركة للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين ممثلة بمكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.