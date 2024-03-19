أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة توعوية، أن ابنته "الجوهرة" التزمت العزل لأسبوعين بعد عودتها من سفر، وظهرت نتائج الفحص من فيروس "كورونا" سلبية. وقال ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر": تجربة شخصية مع كورونا.. ابنتي الجوهرة كانت عائدة من سفر وعزلت نفسها لأسبوعين، وأجرت الفصح وظهرت نتيجة فحصها سلبية.. واشتقت لها ولكن الوقاية والالتزام هي في صالح الجميع؛ في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها. وكانت وزارة الصحة قد دعت عبر متحدثها الرسمي إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

"بن مساعد": ابنتي التزمت بالعزل ونتائجها سلبية من "كورونا" بدر الجبل سبق 2020-03-19 أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة توعوية، أن ابنته "الجوهرة" التزمت العزل لأسبوعين بعد عودتها من سفر، وظهرت نتائج الفحص من فيروس "كورونا" سلبية.



وقال ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر": تجربة شخصية مع كورونا.. ابنتي الجوهرة كانت عائدة من سفر وعزلت نفسها لأسبوعين، وأجرت الفصح وظهرت نتيجة فحصها سلبية.. واشتقت لها ولكن الوقاية والالتزام هي في صالح الجميع؛ في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها.



وكانت وزارة الصحة قد دعت عبر متحدثها الرسمي إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:10 PM

اخر تعديل 19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:51 PM

"بن مساعد": ابنتي التزمت بالعزل ونتائجها سلبية من "كورونا" أكد أن الوقاية في صالح الجميع بالنسبة للأسرة أو المجتمع





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أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد في تغريدة توعوية، أن ابنته "الجوهرة" التزمت العزل لأسبوعين بعد عودتها من سفر، وظهرت نتائج الفحص من فيروس "كورونا" سلبية.



وقال ابن مساعد في تغريدة عبر حسابه الشخصي "تويتر": تجربة شخصية مع كورونا.. ابنتي الجوهرة كانت عائدة من سفر وعزلت نفسها لأسبوعين، وأجرت الفصح وظهرت نتيجة فحصها سلبية.. واشتقت لها ولكن الوقاية والالتزام هي في صالح الجميع؛ في صالح أسرتها وكذلك مجتمعها.



وكانت وزارة الصحة قد دعت عبر متحدثها الرسمي إلى أهمية تعاون جميع المواطنين والمقيمين، بالبقاء في المنزل، والابتعاد عن التجمعات.