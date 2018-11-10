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"السعودي لسلامة المرضى" يطلق برنامج Pharma safe لنشر الثقافة الدوائية

"الهوساوي" : يستهدف توعية المواطنين للتعامل مع الصيدليات

يطلق المركز السعودي لسلامة المرضى برنامج Pharma safe، الذي يُعنى بسلامة الصيدليات المجتمعية عبر تغيير مفهوم الصيدليات من كونها منافذ لبيع الأدوية فقط إلى منافذ تعنى بتقديم الخدمة الدوائية بطريقة آمنة، من خلال تطبيق معايير تُسهم في الرفع من السلامة الدوائية في الصيدليات.

يأتي ذلك حرصًا من المركز على نشر ثقافة سلامة المرضى في المجتمع، وهو أحد أهداف المركز السعودي لسلامة المرضى الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بهدف رئيس وهو رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.

فيما أبدى الدكتور عبدالإله الهوساوي مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى سعادته بإطلاق برنامج Pharma safe، الذي يعد استمرارًا لأعمال المركز التي تعنى بسلامة المرضى.

وقال : "إن السلامة الدوائية هي أحد أهم مجالات عمل المركز السعودي لسلامة المرضى، لأجل ذلك بذل فريق العمل جهودًا كبيرة نحو وضع المعايير لتحفيز الصيدليات المجتمعية للمساهمة في دعم سلامة المرضى في المملكة، وقُسِّمت المعايير إلى معايير إلزامية وهي عشرون معيارًا أساسيًا، إضافة إلى معايير تطويرية تهدف إلى ممارسات مبتكرة وتحسينات في الأنظمة وعددها عشرة معايير. ويُعد هذا البرنامج أحد البرامج النوعية في هذا المجال على مستوى الصيدليات المجتمعية".

يُشار إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى انطلق عام ٢٠١٧، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة بهدف تدعيم سلامة المرضى والقضاء على الأضرار التي يمكن حصولها للمريض خلال تقديم الرعاية الصحية، وذلك من خلال تمكين المرضى وذويهم لفهم حقوقهم والمشاركة الفاعلة في الخطة العلاجية، ودعم الممارسين الصحيين عبر بناء قدراتهم وتطويرها لتقديم رعاية صحية آمنة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السعودي لسلامة المرضى" يطلق برنامج Pharma safe لنشر الثقافة الدوائية
سبق

يطلق المركز السعودي لسلامة المرضى برنامج Pharma safe، الذي يُعنى بسلامة الصيدليات المجتمعية عبر تغيير مفهوم الصيدليات من كونها منافذ لبيع الأدوية فقط إلى منافذ تعنى بتقديم الخدمة الدوائية بطريقة آمنة، من خلال تطبيق معايير تُسهم في الرفع من السلامة الدوائية في الصيدليات.

يأتي ذلك حرصًا من المركز على نشر ثقافة سلامة المرضى في المجتمع، وهو أحد أهداف المركز السعودي لسلامة المرضى الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بهدف رئيس وهو رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.

فيما أبدى الدكتور عبدالإله الهوساوي مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى سعادته بإطلاق برنامج Pharma safe، الذي يعد استمرارًا لأعمال المركز التي تعنى بسلامة المرضى.

وقال : "إن السلامة الدوائية هي أحد أهم مجالات عمل المركز السعودي لسلامة المرضى، لأجل ذلك بذل فريق العمل جهودًا كبيرة نحو وضع المعايير لتحفيز الصيدليات المجتمعية للمساهمة في دعم سلامة المرضى في المملكة، وقُسِّمت المعايير إلى معايير إلزامية وهي عشرون معيارًا أساسيًا، إضافة إلى معايير تطويرية تهدف إلى ممارسات مبتكرة وتحسينات في الأنظمة وعددها عشرة معايير. ويُعد هذا البرنامج أحد البرامج النوعية في هذا المجال على مستوى الصيدليات المجتمعية".

يُشار إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى انطلق عام ٢٠١٧، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة بهدف تدعيم سلامة المرضى والقضاء على الأضرار التي يمكن حصولها للمريض خلال تقديم الرعاية الصحية، وذلك من خلال تمكين المرضى وذويهم لفهم حقوقهم والمشاركة الفاعلة في الخطة العلاجية، ودعم الممارسين الصحيين عبر بناء قدراتهم وتطويرها لتقديم رعاية صحية آمنة للجميع.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
10:06 PM

"السعودي لسلامة المرضى" يطلق برنامج Pharma safe لنشر الثقافة الدوائية

"الهوساوي" : يستهدف توعية المواطنين للتعامل مع الصيدليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يطلق المركز السعودي لسلامة المرضى برنامج Pharma safe، الذي يُعنى بسلامة الصيدليات المجتمعية عبر تغيير مفهوم الصيدليات من كونها منافذ لبيع الأدوية فقط إلى منافذ تعنى بتقديم الخدمة الدوائية بطريقة آمنة، من خلال تطبيق معايير تُسهم في الرفع من السلامة الدوائية في الصيدليات.

يأتي ذلك حرصًا من المركز على نشر ثقافة سلامة المرضى في المجتمع، وهو أحد أهداف المركز السعودي لسلامة المرضى الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، بهدف رئيس وهو رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع.

فيما أبدى الدكتور عبدالإله الهوساوي مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى سعادته بإطلاق برنامج Pharma safe، الذي يعد استمرارًا لأعمال المركز التي تعنى بسلامة المرضى.

وقال : "إن السلامة الدوائية هي أحد أهم مجالات عمل المركز السعودي لسلامة المرضى، لأجل ذلك بذل فريق العمل جهودًا كبيرة نحو وضع المعايير لتحفيز الصيدليات المجتمعية للمساهمة في دعم سلامة المرضى في المملكة، وقُسِّمت المعايير إلى معايير إلزامية وهي عشرون معيارًا أساسيًا، إضافة إلى معايير تطويرية تهدف إلى ممارسات مبتكرة وتحسينات في الأنظمة وعددها عشرة معايير. ويُعد هذا البرنامج أحد البرامج النوعية في هذا المجال على مستوى الصيدليات المجتمعية".

يُشار إلى أن المركز السعودي لسلامة المرضى انطلق عام ٢٠١٧، وهو المركز الأول من نوعه في المنطقة بهدف تدعيم سلامة المرضى والقضاء على الأضرار التي يمكن حصولها للمريض خلال تقديم الرعاية الصحية، وذلك من خلال تمكين المرضى وذويهم لفهم حقوقهم والمشاركة الفاعلة في الخطة العلاجية، ودعم الممارسين الصحيين عبر بناء قدراتهم وتطويرها لتقديم رعاية صحية آمنة للجميع.

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