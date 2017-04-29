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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "الشريف"

المحكمة طالبت المتهم بالحضور وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب بارق نزار حامد الشريف، سعودي الجنسية، هوية وطنية

رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/9/7هـ وعدم تمكن الجهة

المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم

الاثنين بتاريخ 1442/11/18هـ الساعة العاشرة صباحاً .

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى

غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "الشريف"
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب بارق نزار حامد الشريف، سعودي الجنسية، هوية وطنية

رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/9/7هـ وعدم تمكن الجهة

المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم

الاثنين بتاريخ 1442/11/18هـ الساعة العاشرة صباحاً .

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى

غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
04:19 PM

"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "الشريف"

المحكمة طالبت المتهم بالحضور وإلا ستحكم في الدعوى غيابياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
4,612

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب بارق نزار حامد الشريف، سعودي الجنسية، هوية وطنية

رقم (1029850854)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 1442/9/7هـ وعدم تمكن الجهة

المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم

الاثنين بتاريخ 1442/11/18هـ الساعة العاشرة صباحاً .

وذكرت المحكمة أنها تأمل من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى

غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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