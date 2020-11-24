"تعليم الرياض" تستنهض الهمم للاختبارات عن بُعد

نظمت ملتقى يستهدف المشرفات والمرشدات الطلابيات

نظّمت إدارة إرشاد الطالبات في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، بالتعاون مع مركز الجودة الشاملة للتطوير والتدريب، الملتقى الإرشادي "استنهاض الهمم للاختبارات عن بُعد" افتراضياً، والذي يستهدف المشرفات والمرشدات الطلابيات من منسوبات "تعليم الرياض".

واشتمل اليوم الأول من الملتقى على محورين تناول في أولهما الدكتور أحمد بن محمد سريوي، الإرادة وقوة التغيير، بينما أوضح الدكتور عاصم بن عبدالعزيز العقيل في ثانيهما "متى نستشير مختصاً نفسياً".

وضمّ اليوم الثاني من الملتقى ثلاثة محاور، تناولت فيها الدكتورة هداية الله أحمد الشاش، الدافعية للتعلم وكيف نصنعها في أبنائنا، وتناول الدكتور سعيد بن مشبب القحطاني في المحور الثاني التوجيه والإرشاد في ظل جائحة كورونا، بينما تطرق الدكتور مسفر بن محمد المليص، دور الأسرة في تنمية الدافعية والتهيئة النفسية للاختبارات عن بعد.

واختتمت مساعدة مديرة إدارة إرشاد الطالبات دلال بنت فالح العمري، الملتقى بالشكر لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي وللمساعد للشؤون التعليمية "بنات" فتح بنت عبدالله العرفج، على ما يبذلانه من دعم ومساندة لبرامج الإرشاد، ولمرکز الجودة الشاملة للتطویر والتدريب؛ لتعاونه الدائم والمشاركين في أوراق العمل المقدمة، وجميع من أسهم في إقامة الملتقى تخطيطا وإعداداً وتنفيذاً؛ استشعاراً منهم لمسؤوليتهم المجتمعية، وتحقيقاً للأهداف المرجوة، بما تضمنته المحاور من مواد إثرائية ورسائل تربوية هادفة، راجية من الله "أن يبارك في جهود الجميع ويوفق بناتنا وأبنائنا في اختباراتهم فهم لبنة المستقبل وعماد الوطن ودرعه الحصين وأن يحفظ بلدنا من كل شر ومكروه، ويدفع عنه البلاء والوباء وسائر بلاد المسلمين".