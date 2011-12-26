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"الصحة": تسجيل 163 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 189 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا في باكستان.. 469482 إصابة و63 وفاة و1531 حالة للشفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث بلغت 469482 حالة، بعد تسجيل 2260 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم، بأنه وفقًا لإحصاءات المركز؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 9816 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَماثلت 1531 حالة للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد 39177 حالة نشطة بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان.

باكستان فيروس كورونا الجديد

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كورونا في باكستان.. 469482 إصابة و63 وفاة و1531 حالة للشفاء
سبق

أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث بلغت 469482 حالة، بعد تسجيل 2260 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم، بأنه وفقًا لإحصاءات المركز؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 9816 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَماثلت 1531 حالة للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد 39177 حالة نشطة بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
04:43 PM

كورونا في باكستان.. 469482 إصابة و63 وفاة و1531 حالة للشفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت باكستان ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا؛ حيث بلغت 469482 حالة، بعد تسجيل 2260 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم، بأنه وفقًا لإحصاءات المركز؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 9816 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ فيما تَماثلت 1531 حالة للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف المركز أنه توجد 39177 حالة نشطة بين المصابين بفيروس كورونا في باكستان.

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