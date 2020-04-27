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بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة

قال: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر على عدة مناطق تبدأ بعد غد الأربعاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: حالة جوية ممطرة إن شاء الله على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران ودول الخليج العربي واليمن وجنوب مكة وشرق المدينة البداية من الأربعاء ١٤٤١/٩/٦هـ .

وأضاف: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة.

الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني حالة جوية ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر على عدة مناطق تبدأ بعد غد الأربعاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: حالة جوية ممطرة إن شاء الله على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران ودول الخليج العربي واليمن وجنوب مكة وشرق المدينة البداية من الأربعاء ١٤٤١/٩/٦هـ .

وأضاف: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:33 PM

بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة

قال: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر على عدة مناطق تبدأ بعد غد الأربعاء.
وقال عبر حسابه في تويتر: حالة جوية ممطرة إن شاء الله على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران ودول الخليج العربي واليمن وجنوب مكة وشرق المدينة البداية من الأربعاء ١٤٤١/٩/٦هـ .

وأضاف: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة.

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