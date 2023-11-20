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الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات

برعاية "خالد بن الوليد" ومشاركة 13 سفارة بالمعرض المصاحب

برعاية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بحضور رئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري و الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى المملكة تم افتتاح الملتقى الثاني للثقافات والحضارات والتي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة في الرياض بمشاركة طلبتها المنتمين لأكثر من ١٢٠ جنسية من مختلف دول العالم.

وتهدف الجامعة من خلال إقامة هذا الملتقى لنشر قيم التسامح والوعي ومعرفة الثقافات الأخرى واطلاع طلبتها على جهود المملكة العربية السعودية لخدمة التعليم وخدمتهم ونشر الثقافة السعودية، الملتقى شهد مشاركة سفارة ألمانيا كضيف شرف لهذه النسخة.

فيما تحدث سفير إسبانيا عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا كما واستعرض جزءاً من التعريف بالثقافة الإسبانية وشهدت الفعالية حضور سفراء 10 دول ومشاركة 13 دولة في المعرض المصاحب.

يشار إلى أن المشاركات تنوعت ما بين عرض ثقافي وحضاري اشتمل على قطع تراثية من مختلف الدول المشاركة حول العالم وعروض فلكلورية ومشاهد المملكة من السبعينيات.

الجامعة العربية المفتوحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات
سبق

برعاية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بحضور رئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري و الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى المملكة تم افتتاح الملتقى الثاني للثقافات والحضارات والتي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة في الرياض بمشاركة طلبتها المنتمين لأكثر من ١٢٠ جنسية من مختلف دول العالم.

وتهدف الجامعة من خلال إقامة هذا الملتقى لنشر قيم التسامح والوعي ومعرفة الثقافات الأخرى واطلاع طلبتها على جهود المملكة العربية السعودية لخدمة التعليم وخدمتهم ونشر الثقافة السعودية، الملتقى شهد مشاركة سفارة ألمانيا كضيف شرف لهذه النسخة.

فيما تحدث سفير إسبانيا عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا كما واستعرض جزءاً من التعريف بالثقافة الإسبانية وشهدت الفعالية حضور سفراء 10 دول ومشاركة 13 دولة في المعرض المصاحب.

يشار إلى أن المشاركات تنوعت ما بين عرض ثقافي وحضاري اشتمل على قطع تراثية من مختلف الدول المشاركة حول العالم وعروض فلكلورية ومشاهد المملكة من السبعينيات.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
08:26 PM

الجامعة العربية المفتوحة تدشن الملتقى الثاني للثقافات والحضارات

برعاية "خالد بن الوليد" ومشاركة 13 سفارة بالمعرض المصاحب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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برعاية الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بحضور رئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور محمد بن إبراهيم الزكري و الدكتور علي بن محمد الشهراني مدير الجامعة العربية المفتوحة بالسعودية وعدد كبير من السفراء المعتمدين لدى المملكة تم افتتاح الملتقى الثاني للثقافات والحضارات والتي تقيمه الجامعة العربية المفتوحة في الرياض بمشاركة طلبتها المنتمين لأكثر من ١٢٠ جنسية من مختلف دول العالم.

وتهدف الجامعة من خلال إقامة هذا الملتقى لنشر قيم التسامح والوعي ومعرفة الثقافات الأخرى واطلاع طلبتها على جهود المملكة العربية السعودية لخدمة التعليم وخدمتهم ونشر الثقافة السعودية، الملتقى شهد مشاركة سفارة ألمانيا كضيف شرف لهذه النسخة.

فيما تحدث سفير إسبانيا عن العلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا كما واستعرض جزءاً من التعريف بالثقافة الإسبانية وشهدت الفعالية حضور سفراء 10 دول ومشاركة 13 دولة في المعرض المصاحب.

يشار إلى أن المشاركات تنوعت ما بين عرض ثقافي وحضاري اشتمل على قطع تراثية من مختلف الدول المشاركة حول العالم وعروض فلكلورية ومشاهد المملكة من السبعينيات.

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