الوطني للأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج على الوجه وأملج وضباء

قال المركز: تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا للأمواج على محافظات الوجه وأملج وضباء.

وبيّن المركز أن الحالة -بمشيئة الله- تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.