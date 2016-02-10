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"العيسى" يختتم زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في سربرنيتسا

قال: تضامنا سابقاً مع الضحايا وزارها وفدنا ويجب أخذ العظة من التاريخ

اختتم أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ على رأس وفد رفيع من العلماء المسلمين بمشاركة عدد من قيادات أتباع الأديان، زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، حيث تعرَّض المسلمون في التسعينيات من القرن الماضي لجريمة إبادة جماعية.

وأكّد العيسى؛ أن جميع أعضاء الوفد باختلاف أديانهم ومذاهبهم ندّدوا بالجرائم البشعة التي وقعت في المدينة؛ أياً كان فاعلها وأياً كان ضحيتها؛ مشدداً على تجريم هذه الفاجعة مجدداً والجرائم كافة.

وقال: "تضامنا سابقاً مع سربرنيتسا وزارها وفدنا العلمائي وهذه الزيارة مشمولة بقيادات لعدد من أتباع الأديان الأخرى، ويجب أن يكون متحف سربرنيتسا مركزاً لأخذ العظة من التاريخ ومركزاً لإشعاع السلام، سمعت من النساء اللاتي فقدنا أزواجهن وأولادهن في تلك المذبحة قولهن إن "مآسينا مؤلمة لكنها لا تحمل الأحقاد".

وختم العيسى؛ بالتأكيد على أن هذا الواجب التضامني الذي ضمّ كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين المسلمين مع عدد من قيادات أتباع الأديان الأخرى لزيارة معسكرات الإبادة في البوسنة والهرسك وبولندا، عكس صورة من صور الأخوة والموقف العادل الواجب تجاه تلك الجرائم المروعة.

وكانت مذبحة سربرنيتسا قد وقعت خلال حرب البوسنة والهرسك على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها آلاف المسلمين، كما أدت إلى نزوح الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة، ويعد المؤرخون تلك المجزرة من بين أفظع المجازر الجماعية في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

محمد بن عبدالكريم العيسى البوسنة والهرسك مدينة سربرنيتسا ضحايا المذابح ضد المسلمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العيسى" يختتم زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في سربرنيتسا
سبق

اختتم أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ على رأس وفد رفيع من العلماء المسلمين بمشاركة عدد من قيادات أتباع الأديان، زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، حيث تعرَّض المسلمون في التسعينيات من القرن الماضي لجريمة إبادة جماعية.

وأكّد العيسى؛ أن جميع أعضاء الوفد باختلاف أديانهم ومذاهبهم ندّدوا بالجرائم البشعة التي وقعت في المدينة؛ أياً كان فاعلها وأياً كان ضحيتها؛ مشدداً على تجريم هذه الفاجعة مجدداً والجرائم كافة.

وقال: "تضامنا سابقاً مع سربرنيتسا وزارها وفدنا العلمائي وهذه الزيارة مشمولة بقيادات لعدد من أتباع الأديان الأخرى، ويجب أن يكون متحف سربرنيتسا مركزاً لأخذ العظة من التاريخ ومركزاً لإشعاع السلام، سمعت من النساء اللاتي فقدنا أزواجهن وأولادهن في تلك المذبحة قولهن إن "مآسينا مؤلمة لكنها لا تحمل الأحقاد".

وختم العيسى؛ بالتأكيد على أن هذا الواجب التضامني الذي ضمّ كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين المسلمين مع عدد من قيادات أتباع الأديان الأخرى لزيارة معسكرات الإبادة في البوسنة والهرسك وبولندا، عكس صورة من صور الأخوة والموقف العادل الواجب تجاه تلك الجرائم المروعة.

وكانت مذبحة سربرنيتسا قد وقعت خلال حرب البوسنة والهرسك على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها آلاف المسلمين، كما أدت إلى نزوح الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة، ويعد المؤرخون تلك المجزرة من بين أفظع المجازر الجماعية في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
01:15 PM

"العيسى" يختتم زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في سربرنيتسا

قال: تضامنا سابقاً مع الضحايا وزارها وفدنا ويجب أخذ العظة من التاريخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم أمين عام رابطة العالم الإسلامي رئيس مجلس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى؛ على رأس وفد رفيع من العلماء المسلمين بمشاركة عدد من قيادات أتباع الأديان، زيارة موقع ضحايا المذابح ضدّ المسلمين في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة والهرسك، حيث تعرَّض المسلمون في التسعينيات من القرن الماضي لجريمة إبادة جماعية.

وأكّد العيسى؛ أن جميع أعضاء الوفد باختلاف أديانهم ومذاهبهم ندّدوا بالجرائم البشعة التي وقعت في المدينة؛ أياً كان فاعلها وأياً كان ضحيتها؛ مشدداً على تجريم هذه الفاجعة مجدداً والجرائم كافة.

وقال: "تضامنا سابقاً مع سربرنيتسا وزارها وفدنا العلمائي وهذه الزيارة مشمولة بقيادات لعدد من أتباع الأديان الأخرى، ويجب أن يكون متحف سربرنيتسا مركزاً لأخذ العظة من التاريخ ومركزاً لإشعاع السلام، سمعت من النساء اللاتي فقدنا أزواجهن وأولادهن في تلك المذبحة قولهن إن "مآسينا مؤلمة لكنها لا تحمل الأحقاد".

وختم العيسى؛ بالتأكيد على أن هذا الواجب التضامني الذي ضمّ كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين المسلمين مع عدد من قيادات أتباع الأديان الأخرى لزيارة معسكرات الإبادة في البوسنة والهرسك وبولندا، عكس صورة من صور الأخوة والموقف العادل الواجب تجاه تلك الجرائم المروعة.

وكانت مذبحة سربرنيتسا قد وقعت خلال حرب البوسنة والهرسك على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها آلاف المسلمين، كما أدت إلى نزوح الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة، ويعد المؤرخون تلك المجزرة من بين أفظع المجازر الجماعية في القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

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