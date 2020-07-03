الزميل "العتيبي" ينهي دورة "مبادئ الصحافة بمعايير تطبيقية"

أنهى الزميل بدر العتيبي دورة "مبادئ الصحافة بمعايير تطبيقية" والتي قدّمها رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط سابقاً الكاتب طارق الحميد واستمرت لثلاثة أيام بتنظيم جامعة المستقبل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي،وتحدث "الحميد" عن فنون الصحافة والكتابة وأهمية تقصي المعلومات وقدّم شرحاً مرئياً عن كل مايهم الإعلام بكافة ميادينه واختصاصاته،حضرها جُملة من الصحافيين والمهتمين بالإعلام،وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرات الجامعة في كل المجالات خاصة الإعلام المناط بها نقل مايهم القارئ بموضوعية وحرفية.