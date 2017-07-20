"الحقباني" يفتتح المدينة السكنية بمنفذ الوديعة موجهاً بالتسهيلات كافةً للحجاج

التقى وزير الأوقاف اليمني لتنسيق عملية تفويج ضيوف الرحمن

تفقّد محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني؛ جمرك منفذ الوديعة للوقوف على استعدادات حج عام 1440، وآخر تطورات المشاريع التوسعية للمنفذ.

وقام الحقباني؛ بافتتاح المدينة السكنية للعاملين بالمنفذ وتسليم الوحدات السكنية كافة لهم، والتقى في أثناء الزيارة وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية؛ لتنسيق عملية تفويج الحجاج اليمنيين للسعودية، في ظل تنسيق متكامل من جميع الجهات الحكومية العاملة بالمنفذ.

ووجّه الحقباني؛ بتقديم التسهيلات والخدمات كافة لحركة عبور الحجاج في وقتٍ وجيزٍ بما يتناسب مع التوجيهات الكريمة لولاة أمر هذه البلاد، وتوفير أرقى الخدمات التي تتناسب مع مكانة المملكة الريادية والاقتصادية عبر منافذها البرية والبحرية والجوية.