سعر نفط خام "برنت" يواصل ارتفاعه متخطياً 31 دولاراً

"غرب تكساس" انخفض ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.08 سنت؛ ما نسبته 0.26 في المئة؛ ليصل سعره إلى 31.05 دولار أمريكي.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة؛ ما يعادل 0.10 سنت؛ ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي.