سعر نفط خام "برنت" يواصل ارتفاعه متخطياً 31 دولاراً
"غرب تكساس" انخفض ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.08 سنت؛ ما نسبته 0.26 في المئة؛ ليصل سعره إلى 31.05 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة؛ ما يعادل 0.10 سنت؛ ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي.
النفط
أسعار النفط
سعر نفط خام "برنت" يواصل ارتفاعه متخطياً 31 دولاراً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-06
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.08 سنت؛ ما نسبته 0.26 في المئة؛ ليصل سعره إلى 31.05 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة؛ ما يعادل 0.10 سنت؛ ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
10:54 AM
سعر نفط خام "برنت" يواصل ارتفاعه متخطياً 31 دولاراً
"غرب تكساس" انخفض ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.08 سنت؛ ما نسبته 0.26 في المئة؛ ليصل سعره إلى 31.05 دولار أمريكي.
وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.41 في المئة؛ ما يعادل 0.10 سنت؛ ليستقر عند 24.46 دولار أمريكي.