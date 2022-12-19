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بالفيديو .. انهيارات كبيرة في طريق جبل صماد ببلغازي.. وهكذا تعاملت "النقل"

عدد من المحافظات الجبلية تشهد أمطاراً غزيرة إلى متوسطة منذ أيام

تفاعلت وزارة النقل مع حدوث انهيارات صخرية ضخمة من طريق جبل صماد ببلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في غضون وقت قصير من وقوع الحادثة وعالجتها، وذلك عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة.

ورصد مقطع فيديو لحظة انهيار صخري ضخم أغلق طريق جبل صماد بمحافظة العيدابي، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، إذ تشهد عدد من المحافظات الجبلية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة بشكل متقطع منذ أيام.

وزارة النقل جبل صماد بلغازي العيدابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. انهيارات كبيرة في طريق جبل صماد ببلغازي.. وهكذا تعاملت "النقل"
سبق

تفاعلت وزارة النقل مع حدوث انهيارات صخرية ضخمة من طريق جبل صماد ببلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في غضون وقت قصير من وقوع الحادثة وعالجتها، وذلك عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة.

ورصد مقطع فيديو لحظة انهيار صخري ضخم أغلق طريق جبل صماد بمحافظة العيدابي، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، إذ تشهد عدد من المحافظات الجبلية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة بشكل متقطع منذ أيام.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
10:49 PM

بالفيديو .. انهيارات كبيرة في طريق جبل صماد ببلغازي.. وهكذا تعاملت "النقل"

عدد من المحافظات الجبلية تشهد أمطاراً غزيرة إلى متوسطة منذ أيام

A A A
محمد المواسي - جازان
0
1,306

تفاعلت وزارة النقل مع حدوث انهيارات صخرية ضخمة من طريق جبل صماد ببلغازي بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان في غضون وقت قصير من وقوع الحادثة وعالجتها، وذلك عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة.

ورصد مقطع فيديو لحظة انهيار صخري ضخم أغلق طريق جبل صماد بمحافظة العيدابي، بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس، إذ تشهد عدد من المحافظات الجبلية أمطاراً غزيرة إلى متوسطة بشكل متقطع منذ أيام.

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