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الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يثمّن ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة

المجلس أكد دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء، حيث ثمّن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية؛ لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

مجلس الوزراء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يثمّن ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة
سبق

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء، حيث ثمّن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية؛ لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
02:45 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
05:40 PM

الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يثمّن ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة

المجلس أكد دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء، حيث ثمّن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية؛ لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

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