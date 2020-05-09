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بريطانيا .. 346 وفاة جديدة والإجمالي يتجاوز 31 ألف وفاة

"راب": إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد فإن الفيروس سيتفشى

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 31 ألفًا و587 وفاة.

يذكر أن قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إنه "إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد الاجتماعي فإن فيروس كورونا سيتفشى بشكل كبير وسريع"، مؤكدًا على أن "رفع القيود يجب أن يتم بحذر شديد منعًا لمزيد من تفشي الفيروس".

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا .. 346 وفاة جديدة والإجمالي يتجاوز 31 ألف وفاة
سبق

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 31 ألفًا و587 وفاة.

يذكر أن قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إنه "إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد الاجتماعي فإن فيروس كورونا سيتفشى بشكل كبير وسريع"، مؤكدًا على أن "رفع القيود يجب أن يتم بحذر شديد منعًا لمزيد من تفشي الفيروس".

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:59 PM

بريطانيا .. 346 وفاة جديدة والإجمالي يتجاوز 31 ألف وفاة

"راب": إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد فإن الفيروس سيتفشى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم السبت، 346 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 31 ألفًا و587 وفاة.

يذكر أن قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: إنه "إذا تجاهل البريطانيون مبدأ التباعد الاجتماعي فإن فيروس كورونا سيتفشى بشكل كبير وسريع"، مؤكدًا على أن "رفع القيود يجب أن يتم بحذر شديد منعًا لمزيد من تفشي الفيروس".

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